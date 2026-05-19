Más de 130 personas entrenarán este martes en Los Corrales la respuesta ante incendios forestales

El Gobierno de Cantabria entrenará este martes, 19 de mayo, la respuesta del sistema de atención a emergencias de la Comunidad ante incendios forestales en el municipio de Los Corrales de Buelna. En el simulacro, organizado por las direcciones generales de Seguridad y Protección Ciudadana, y Montes y Biodiversidad, participarán unas 25 entidades que aportarán más de 130 personas, con movilizaciones reales a zona y el cumplimiento de misiones en las áreas en las que se simularán diversas incidencias.

Además, para hacer más verosímiles las intervenciones se contará con 60 figurantes que recrearan distintas situaciones a resolver por el operativo.

Aviso a móviles

En el marco del ejercicio, el Gobierno probará el sistema Es-alert de aviso masivo de situaciones de riesgo a los móviles de la población en el entorno de Los Corrales de Buelna. El mensaje, orientado a que los ciudadanos se familiaricen con la herramienta, se enviará entre las 09:30 y las 12:00 horas, en función de la resolución de las emergencias simuladas, a los teléfonos móviles de las personas que se encuentren en la localidad y sus alrededores.

La prueba consistirá en la emisión de una notificación similar a un mensaje de texto, que ocupará toda la pantalla del smartphone e irá acompañada de un pitido y de la vibración del móvil, que se activarán incluso si los teléfonos están silenciados, bloqueados, o en modo 'No molestar', ante la necesidad de lectura en aquellos casos en los que se produzcan riesgos reales. El texto recogerá que se trata de un simulacro, indicando el ensayo del sistema, y no requiere de la realización de ninguna acción por parte del usuario. Únicamente para que se retire de la pantalla del teléfono las personas que lo reciban deberán de pulsar el botón de 'Aceptar'.

En los casos en los que estas comunicaciones se den a consecuencia de situaciones de emergencias reales la notificación incluirá información sobre el tipo de riesgo que motiva el envío de la alerta, sus posibles consecuencias y, en aquellos casos en los que sea necesario, consejos de las acciones que ha de llevar a cabo la población afectada.