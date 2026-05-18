Valdecilla implanta en Urgencias un circuito digital para acortar tiempos de atención y optimizar esperas

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla implantará esta semana en Urgencias un circuito digital para acortar los tiempos de atención y optimizar las esperas que recopila información del paciente vía SMS antes de la atención médica y cuenta con un agente de acompañamiento que informa vía SMS del proceso en todo momento.

La iniciativa forma parte del Plan de Atención Digital Personalizada del SCS y también se ha implementado en Endocrinología y Salud Mental, para pacientes con diabetes y depresión, ha informado el Gobierno de Cantabria.

El sistema reforzará la información disponible durante la atención urgente y facilitará el seguimiento más ordenado desde la llegada del paciente a las urgencias.

El proyecto pivota en torno a lo que se ha denominado 'nota clínica', en la que, mediante un SMS que recibe el paciente o el acompañante en su teléfono móvil, se solicita, a través de un sencillo cuestionario, información clave tras el triaje para completar y/o actualizar la historia clínica.

Se trata de un orquestador de procesos que mejora la integración de la información, ya que profundiza en el motivo de la consulta, episodios previos, último ingreso hospitalario o medicación, por citar solo algunos, lo que permite a los profesionales detectar señales de alarma y determinar con mayor profundidad lo que le ocurre al paciente.

El sistema de la 'nota clínica' se aplica, sobre todo, para los pacientes con un tiempo de espera mayor, con la finalidad de que estén más controlados y seguros, para su posterior valoración médica.

Además, desde el registro del paciente entra en acción un agente de acompañamiento digital, que, también a través de SMS, con enlace a un visor-web en el móvil, permite conocer, en tiempo real, aspectos como la ubicación del paciente, las pruebas realizadas o mensajes explicativos de su situación clínica. Es decir, el paciente podrá conocer en todo momento cuál es su situación física y clínica.

Este agente de acompañamiento sirve para restar incertidumbre, mejorar el estado de ánimo, generar empatía y acompañamiento, y persigue, sobre todo, reducir la angustia y aportar tranquilidad en un área tan sensible como las urgencias.

Este circuito digital no sustituye la valoración profesional o modifica los criterios de atención, sino que complementa el proceso asistencial, con información aportada por el propio paciente, que hace la estancia en urgencias más segura.

Estos SMS son comunicaciones oficiales y no solicitan datos bancarios ni pagos. En caso de duda, los usuarios pueden contrastar la información a través de los canales oficiales del SCS o de su centro sanitario de referencia.