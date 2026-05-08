Una de las heridas en el atropello múltiple de Santander, de 82 años, está en la UCI pero "evoluciona favorablemente"

LEER MÁS En libertad el conductor positivo en cocaína que atropelló a tres mujeres frente al Ayuntamiento de Santander

Una de las tres mujeres arrolladas este jueves frente al Ayuntamiento de Santander por el conductor que dio positivo en cocaína tiene 82 años y se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla a causa de una traumatismo craneoencefálico del que "evoluciona favorablemente", según ha podido saber Europa Press.

Las otras dos, de 56 y 73 años, se encuentran en observación en Valdecilla, donde están siendo sometidas a distintas pruebas para descartar posibles lesiones no visibles.

Las tres fueron arrolladas sobre las 13.15 horas en la calle Jesús de Monasterio por un conductor de 50 años que dio positivo en cocaína y que afirmó haberse quedado dormido al volante.

El hombre, que resultó ileso, conducía en dirección Puertochico cuando se salió de la vía y atropelló a las tres mujeres que se encontraban en la acera esperando para cruzar por el paso de peatones. Dos de ellas fueron golpeadas por un impacto directo del vehículo y la tercera de forma indirecta.

El vehículo paró su trayectoria al chocar contra un poste de cámara de tráfico que se encontraba en la acera y las mujeres quedaron bajo el coche.

Una de ellas pudo salir con ayuda de los agentes y de testigos, mientras que las otras dos fueron rescatadas por los Bomberos, según detalló la Policía.

El suceso provocó un gran despliegue policial y de servicios de emergencia, con presencia de varias ambulancias que atendieron a las heridas en el lugar antes de trasladarlas a Valdecilla. También acudió un camión de los Bomberos, que es el que rescató a las víctimas bajo el coche.

Tras el accidente, la zona fue acotada durante casi una hora para impedir la circulación tanto de vehículos como de peatones.

Una unidad de atestados de la Policía Local estuvo con el conductor implicado, al que tomó declaración y realizó pruebas de alcohol, que fue negativa, y drogas, que resultó positiva en cocaína.

Según ha podido saber Europa Press, el hombre explicó a los agentes que se había quedado dormido al volante y relató que había consumido cocaína el martes, esto es dos días antes del accidente.

El conductor, con antecedentes por tráfico de drogas, abandonó el lugar en la furgoneta de atestados y la grúa municipal se llevó su vehículo, que previamente fue examinado para ver si en su interior había algún tipo de sustancia estupefaciente, con resultado negativo.

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Los agentes trasladaron al conductor a Valdecilla para realizarle nuevas pruebas, que confirmaron la presencia de droga en el organismo.