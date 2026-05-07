Atropello múltiple

Un coche se sale de la vía frente al Ayuntamiento de Santander y atropella a tres mujeres

Una de las heridas ha quedado atrapada bajo el vehículo y, en un primer momento, testigos de lo ocurrido han intentado sacarla.

Alicia Real | Europa Press

Santander |

Un coche que circulaba frente al Ayuntamiento de Santander se ha salido de la vía, ha chocado contra un poste de la acera junto al paso de peatones y ha atropellado a tres mujeres, que han sido trasladadas al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Al parecer, una de las heridas ha quedado atrapada bajo el vehículo y, en un primer momento, testigos de lo ocurrido han intentado sacarla.

El suceso ha ocurrido poco antes de las 13.15 horas en la calle Calvo Sotelo y ha implicado un gran despliegue policial y de servicios de emergencia, con presencia de varias ambulancias que han atendido a las heridas en el lugar. También ha acudido un camión de los Bomberos.

En estos momentos, el tráfico en la zona está cortada para vehículos y tampoco se permite cruzar el paso de peatones.

El conductor del vehículo implicado se encuentra en el lugar de los hechos y la Policía Local le está realizando pruebas.

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