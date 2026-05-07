Fallece un trabajador en Limpias al caerle encima 13 planchas de cristal

Un hombre ha fallecido este miércoles al caerle encima 13 planchas de cristal cuando trabajaba en la empresa Hermet 10 Ventanas, en el municipio cántabro de Limpias.

Se encontraba manejando una traspaleta en la que llevaba unas 13 planchas de cristal muy pesado --más de 1.000 kilos-- y la carga que se le ha caído encima, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

El accidente ha tenido lugar sobre las 12.30 horas y hasta el lugar de los hechos se ha trasladado un equipo de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo, que ya ha abierto una investigación sobre el accidente laboral.