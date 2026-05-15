Arrancan los paros de dos horas en Nestlé para protestar contra el ERE

LEER MÁS El ERE planteado por Nestlé afecta a 49 trabajadores de La Penilla

La plantilla de Nestlé La Penilla inicia este viernes los paros de dos horas convocados en cada turno --mañana, tarde y noche-- coincidiendo con las fechas de las reuniones de negociación del ERE (Expediente de Regulación de Empleo), que se celebran en Barcelona con cinco representantes sidicales de la planta cántabra.

En concreto, los paros son los días 15, 20, 21, 27 y 28 de mayo. Los de mañana y turno partido serán de 11.00 a 13.00 horas; los de tarde de 15.00 a 17.00, y de noche de 23.00 a 1.00 de la madrugada.

Coincidiendo con los momentos de paro se celebrarán concentraciones en la portería de entrada y en zona de carga de camiones. Además, el 19 de mayo se llevará a cabo una concentración ante la Delegación del Gobierno en Santander, y el día 24 una manifestación en Sarón.

El comité de empresa ha convocado estas movilizaciones ya que rechaza el ERE anunciado por la dirección para 49 trabajadores de la fábrica cántabra de La Penilla (Santa María de Cayón), donde Nestlé cuenta con una plantilla media de unos 800 trabajadores.

Los representantes insisten en que una empresa como Nestlé no debería aplicar esta medida cuando "da beneficios", pues registró en 2025 una facturación en España de 89.000 millones de francos suizos (más de 97.000 millones de euros) y un beneficio neto de 9.000 millones de francos suizos (algo más de 9.800 millones de euros).