Muere un participante de la ruta a pie de Los 10.000 del Soplao

Un participante de Los 10.000 del Soplao, de 57 años y procedente de Burgos, ha fallecido a primeras horas de este sábado en la prueba de ruta a pie como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria durante la primera ascensión al Palo de Santa Lucía, en el kilómetro 7, según ha informado la organización del evento en un comunicado en el que ha lamentado la muerte.

Los servicios médicos de la prueba y el equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria han asistido al hombre, al que le han practicado maniobras de reanimación durante casi una hora sin éxito.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso poco antes de las 10.00 horas y también movilizó hasta el lugar a agentes de la Guardia Civil.

Debido a este trágico suceso, la organización ha decidido suspender todas las actividades de podio, entrega de trofeos y música a través de la megafonía en la meta de Cabezón de la Sal.

Se trata del primer deportista que fallece en el transcurso de la prueba, que comenzó en 2007, hecho por el cual Los 10.000 del Soplao ha mostrado su profunda tristeza y desolación.

Evacuado otro corredor

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha atendido y trasladado a primera hora de la tarde de este sábado a un corredor, de 57 años y procedente de Valladolid, tras sentirse indispuesto mientras realizaba una de las pruebas de Los 10.000 del Soplao.

En concreto, el hombre presentaba calambres y deshidratación en la subida al Toral, a su paso por Mazcuerras.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso sobre las 13.30 horas y movilizó hasta el lugar al equipo de la aeronave, que trasladó al corredor al aeropuerto Seve Ballesteros. Desde allí, una ambulancia del servicio 061 le llevó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.

Se trata de la segunda intervención del helicóptero en este evento, uno de los más multitudinarios de la región, ya que esta mañana auxilió a otro participante, un burgalés de 57 años, que finalmente falleció como consecuencia de una parada cardiorespiratoria durante la ruta a pie.