Simulacro por riesgo químico en el arco de la bahía

Este jueves sonarán las sirenas de aviso a la población en caso de emergencia en el Puerto de Santander y se enviará una notificación de ES-Alert a los teléfonos móviles ubicados en distintos puntos del arco de la bahía.

El Gobierno de Cantabria ha explicado que ambos avisos forman parte de un simulacro de riesgo químico realizado por la Consejería de Presidencia y Seguridad, en el marco de las actividades preventivas que realiza de forma permanente con las industrias afectadas por la normativa SEVESO, cuyo objetivo es prevenir accidentes graves en industrias que trabajan con grandes cantidades de sustancias peligrosas.

Con este ejercicio, el Ejecutivo, Chane Terminal como empresa objeto de la práctica, el Puerto de Santander, y entidades dedicadas al trabajo en emergencias de los tres niveles institucionales, ejercitarán tanto la activación del Plan de Emergencia Exterior de la planta, dedicada a la recepción, almacenamiento y expedición de productos químicos líquidos a granel, como los planes de autoprotección del puerto y el Plan Interior Marítimo, ante una por posible afección por contaminación.

Para ello, se constituirá el Centro de Coordinación Operativo en la Autoridad Portuaria y un Puesto de Mando Avanzado en zona, y se simulará el dispositivo de intervención, mediante la constitución de una mesa operativa que representará la zona caliente de la emergencia.

De este modo, se ensayará el operativo de respuesta ante alguno o varios de los escenarios de emergencia, con bioetanol y propano, previstos en el Plan de Emergencia Exterior de la industria.

El ejercicio se desarrollará entre las 09.00 y las 13.00 horas con participación de alrededor de 40 personas de los distintos organismos, administraciones y entidades que integran el sistema de protección civil y gestión de emergencias: