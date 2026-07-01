Se intensifica la búsqueda por mar de la mujer desaparecida en Tina Mayor

Tras dos días de intensa búsqueda de la mujer desaparecida en el entorno de Tina Mayor sin resultados, el operativo se reestructura y se transfiere el mando a Salvamento Marítimo, que contará con el apoyo del Gobierno de Cantabria, para centrar el dispositivo de localización en el mar.

Los equipos destacados en el lugar, coordinados por técnicos de rescate del Gobierno de Cantabria, han barrido la ría en bajamar desde Molleda, rastreado meandros y examinado pozos con buzos. Desde el aire los helicópteros de Salvamento Marítimo, el Gobierno de Cantabria y la Guardia Civil, y drones de las dos últimas entidades, han realizado batidas amplias de la zona, complementadas por los trabajos llevados a cabo por la zona costera por Inspección Pesquera desde Prellezo a Pechón.

Peinada la ría y la línea de costa sin obtener resultados se desactiva el Puesto de Mando Avanzado (PMA) centrándome ahora las labores de localización en el mar. La Guardia Civil mantendrá, entre otros medios, a los GEAS y un equipo cinológico en la zona unos días más.