Denunciados los jóvenes que vandalizaron bicicletas municipales de Santander

La UTE concesionaria del servicio municipal de alquiler de bicicletas eléctricas de Santander, TUeBICI, ha denunciado a un grupo de jóvenes por vandalizar las bicicletas de la estación de Puertochico (junto al Paseo Pereda) durante la madrugada del domingo 26 de julio, última jornada de la Semana Grande 2026.

Así lo ha confirmado este miércoles la alcaldesa de la capital cántabra, Gema Igual, quien ha señalado que "el patrimonio municipal es fruto del esfuerzo de todos los santanderinos con los impuestos" y ha afirmado que "es triste y no nos gusta" ver las imágenes del acto vandálico, viralizadas en redes sociales.

En esta línea, Igual ha realizado "una condena rotunda" y un llamamiento a la colaboración ciudadana para que "todo el mundo" diga que "esa conducta no está bien".

"Hay que hacer públicas estas cosas para que la gente vea que en muchas ocasiones alguien que cree que se está divirtiendo genera un problema para el resto", ha apuntado.

Por ello, ha pedido a quienes vean una situación similar que llamen "inmediatamente policía o incluso digan: oye, no hagas eso porque quien tiene previsto recoger mañana las bicicletas no va a tener ese servicio".

Asimismo, ha opinado que "no nos podemos permitir esos comportamientos" y que en Santander, "entre todos, ojalá nos ayudemos a educar y concienciar", ha añadido.

Por otro lado, la regidora ve "lógico y normal" que los servicios municipales "se deterioren por el uso", algo que refleja "su buena implantación". Pero cree que este no es el caso y que los implicados lo han hecho "muy mal".