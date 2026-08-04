Eclipse de sol en San Vicente de la Barquera: alteraciones del tráfico, microbuses gratis y aparcamiento extra

El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera está coordinando un dispositivo especial para el 12 de agosto, día del eclipse solar total que será visible en Cantabria donde se espera una gran movilidad de personas.

Según ha informado el Consistorio en nota de prensa, para la jornada de este acontecimiento se llevarán a cabo en el municipio alteraciones del tráfico, se habilitará un aparcamiento, habrá microbuses gratuitos para facilitar los desplazamientos y se ampliará el servicio de Socorrismo y Salvamento en playas.

Cambios en el tráfico y más aparcamiento

En concreto, la CA-236 tendrá sentido único dirección San Vicente de la Barquera en horario de 14.00 a 23.00 horas de ese día. Así, la circulación será por el carril derecho, mientras que el izquierdo será utilizado por los servicios de emergencia.

Asimismo, habrá aparcamiento extra en La Revilla que será indicado por la Guardia Civil y cada hora, desde las 15.00 a las 23.00 horas, habrá microbuses de 30 y 40 plazas, gratuitos y por orden de llegada, desde la Estación de Autobuses de San Vicente a La Revilla y Gerra.

Ampliación del servicio de salvamento

Por otra parte, se ampliará hasta las 23.30 horas el servicio de salvamento en playas proporcionado por el Gobierno de Cantabria desde las 19.00 horas que finaliza el servicio municipal.

A este dispositivo se une que los bomberos autonómicos estarán en sus bases y habrá una ambulancia fija y otras "satélites" por si fuera necesario por toda la región.

Por último, desde el Ayuntamiento se recomienda ir con antelación suficiente para evitar masificaciones en hora punta de la tarde y se ruega a la población seguir en todo momento las indicaciones de Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Salvamento en playas.