Eclipse de sol en Piélagos: cierre de la costa de Liencres y los accesos a La Picota

El Ayuntamiento de Piélagos cerrará mañana, miércoles, 12 de agosto, entre las 16:00 y las 20:30 horas, la entrada de vehículos a la costa de Liencres, así como al Monte de La Picota, desde las localidades de Mortera y Boo.

El alcalde del municipio, Carlos Caramés, ha explicado que ambas medidas forman parte del operativo especial organizado por el Consistorio con motivo del eclipse solar para garantizar tanto la seguridad de los vecinos como la actuación de los servicios esenciales y de emergencias (ambulancias y bomberos), si fuera necesario.

Bajo esta doble premisa, ha recalcado que, desde las 16:00 y hasta las 20:30 horas, únicamente se permitirá el acceso de vehículos de servicios esenciales y de emergencias en la CA-231 en las entradas del tramo comprendido entre el Parque natural de las dunas y el Hospital de Liencres, así como el acceso interior al Barrio de La Arnía.

Asimismo, ha hecho hincapié en que todas las carreteras de acceso a la costa situadas en la margen izquierda, en dirección Liencres-Santander, de la CA-231 (Puente Arce-Liencres-Corbán) permanecerán cerradas al tráfico rodado para acceder, pero sí se permitirá la salida durante esa franja horaria.

La Picota desde Mortera y Boo

Los accesos al Monte de La Picota que quedarán cerrados al paso de vehículos, entre las 16:00 y las 20:30 horas, desde el pueblo de Mortera. La medida afectará a las 6 entradas existentes en el lado izquierdo de la CA-303 (Mompía-Liencres), en dirección Mortera-Liencres: el Palacio de los Condes de Mortera; Nuevo Parque; el Cementerio; la Iglesia; la Residencia Los Robles y Campolagua.

El Ayuntamiento de Piélagos también restringirá el tráfico de vehículos en los accesos a La Picota desde Boo, en la misma franja horaria. En concreto, desde la Urbanización La Joya del Pas, por el Barrio El Pozo y desde la carretera existente a mano derecha en la CA-304 (El Ramo-Boo de Piélagos), en dirección Mompía-Boo.