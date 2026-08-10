Intervenidas en Cantabria cerca de 100 gafas no homologadas para ver el eclipse

La Guardia Civil de Cantabria, dentro del dispositivo especial de seguridad con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, ha procedido a intervenir cerca de 100 unidades de gafas expuestas para su venta y publicitadas para su uso en el eclipse, si bien las mismas carecerían de la homologación ISO correcta, junto a otras irregularidades.

Además de proceder a su intervención se confeccionan informes denuncias relacionados con el consumo, por carecer las gafas de la indicación ISO correcta, no informar de la fecha de caducidad, carecer de porcentaje de índice de protección de radiación ultravioleta, así como no figurar el número de lote. Igualmente, se considera la existencia de una infracción de contrabando por no cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación, al ser mercancías no comunitarias.

Uno de los ejes del plan integral diseñado por la Guardia Civil en Cantabria para el dispositivo especial de seguridad con motivo del eclipse, tenía como misión el control de la venta de elementos de protección, como pueden ser las gafas, verificando que las mismas estén homologados conforme a la norma ISO 12312-2:2015 que garantiza la protección ocular.

Patrullas de la Compañía Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Cantabria han realizado diferentes inspecciones, localizando en establecimientos tipo bazar situados en las zonas demográficas del Arco de la bahía de Santander y de la Comarca del Besaya, las cerca de 100 unidades de las citadas gafas.