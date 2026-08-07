Eclipse Solar en Cantabria

El eclipse solar del 12 de agosto sumirá a Cantabria en la oscuridad absoluta entre uno y dos minutos

Cantabria será uno de los mejores puntos para observar este fenómeno

Eclipse de sol en Cantabria: estos son los cinco puntos preferentes de observación propuestos por el Gobierno

Europa Press | Alicia Real

Santander |

El eclipse solar del 12 de agosto sumirá a Cantabria en la oscuridad absoluta entre uno y dos minutos
El eclipse solar del 12 de agosto sumirá a Cantabria en la oscuridad absoluta entre uno y dos minutos | MInisterio de Transporte

Cantabria será una de las comunidades autónomas donde está previsto que mejor se aprecie el eclipse solar del 12 de agosto, sumiéndola en la oscuridad absoluta entre uno y dos minutos aproximadamente.

El fenómeno podría dejar estampas excepcionales, como ver la corona solar brillando sobre la bahía de Santander o presenciar la llegada de la sombra de la Luna desde las alturas de los Picos de Europa y la comarca de Liébana, donde la majestuosidad de la montaña potenciará la experiencia visual del fenómeno.

De este modo, el eclipse solar total cruzará el norte de España (desde Galicia hasta Baleares) justo al atardecer. Será un evento histórico, con el sol oscureciéndose completamente cerca del horizonte, aunque en la fase de totalidad no se alcanzará un grado de oscuridad similar al de la noche, según informa la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses.

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