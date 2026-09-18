Mueren dos personas que viajaban en un camión de recogida de basura en un accidente en la A-67 en Cartes

Dos hombres, de 47 y 41 años y naturales de Los Corrales de Buelna y Selaya, han fallecido este viernes en un accidente en la autovía A-67, a la altura de Cartes, tras volcar el camión de recogida de basuras en el que ambos viajaban.

El siniestro se ha producido a las 9.05 horas de este viernes, en el punto kilométrico 176 de la A-67, a la altura del municipio de Cartes, en dirección hacia Torrelavega y Santander.

El camión de recogida de basuras en el que viajaban ambos, uno como conductor y otro como copiloto, estaba realizando un adelantamiento cuando, por causas que aún se desconocen, han perdido el control del vehículo, que ha volcado y ha dado varias vueltas sobre sí mismo, sin impactar con ningún otro vehículo.

Hasta el lugar del accidente, se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Cantabria, de mantenimiento de Carreteras del Estado y ambulancias del 061 cuyo personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento de los dos ocupantes del camión.

En estos momentos, ya se puede circular por ese tramo de la A-67 en donde se ha abierto al tráfico el carril derecho, después de que la circulación en dirección hacia Santander haya estado desviada temporalmente por la salida de Cartes y la N-611 mientras los diferentes servicios trabajaban en el lugar del accidente.