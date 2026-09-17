La carretera Requejada-Suances y el puente sobre la ría San Martín serán una realidad en 2030

El Gobierno de Cantabria ha remitido al diario oficial de la Unión Europea la licitación del proyecto para la construcción de la carretera Requejada-Suances y el puente sobre la ría San Martín, con el objetivo de que las obras comiencen a lo largo de 2027 y la infraestructura entre en funcionamiento en 2030, por un importe total de 198,7 millones de euros.

Así lo ha anunciado la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, que ha presentado este jueves el proyecto junto al consejero de Fomento, Roberto Media; y los alcaldes de Suances y Polanco, Andrés Ruiz Moya y Rosa Díaz, respectivamente.

Buruaga ha indicado que está previsto que la licitación se publique este viernes en el boletín oficial de la UE así como en la plataforma de contratación de la Administración General del Estado y, a partir de entonces, se abrirá un plazo de 52 días para la presentación de ofertas.

De esta forma, una vez adjudicado el contrato, la empresa concesionaria tendrá un año para redactar el proyecto, otros tres para ejecutar la obra y será la encargada del mantenimiento de la infraestructura durante 26 años.

El proyecto contempla la construcción de una carretera de 4,8 kilómetros y un puente de 735 metros de longitud, mediante un contrato de colaboración público-privada y a través de la fórmula de pago por disponibilidad.