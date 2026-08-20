El radar de tramo de Castro Urdiales multa a 30.000 conductores en su primer año de funcionamiento

LEER MÁS El radar de la autovía A-8 sanciona a partir del 6 de septiembre

La DGT ha hecho un estudio para ver la eficacia del sistema un año después de haber puesto en marcha este radar de tramo en la autovía A-8.Este radar abarca una distancia de unos seis kilómetros entre el viaducto de Ontón y la salida de Castro Urdiales-Sámano, en ambos sentidos de circulación. La velocidad en este tramo estará limitada a 100 kilómetros por hora.

Durante el primer año de puesta en marcha del radar se han puesto 30.000 denuncias por no haber respetado la velocidad de 100 kilómetros por hora. De ellos, el 94% lo infringieron en menos de 20 kilómetros por hora, con lo que “se infringe con poco exceso de velocidad”, según ha explicado José Miguel Tolosa durante una entrevista en ‘Más de Uno Cantabria’. Tolosa explica que de “lo más de 52.000 vehículos que pasan por la zona cada día, se está denunciando a un 0,15%”.

El jefe provincial de Tráfico en Cantabria sostiene que lo que sí se ha notado es que ha bajado la gravedad de los accidentes que se producen en la autovía. De los 21 accidentes con víctimas que se vivieron entre agosto de 2024 y julio de 2025, se ha pasado a los 12 accidentes con víctimas entre agosto de 2025 y julio de 2026.

Baja la siniestralidad

“La medida, a un año vista, es relativamente buena”, según Tolosa, porque “la circulación está más tranquila, es más homogénea y no hay tanto diferencia de velocidades en los vehículos”.

El jefe provincial de Tráfico en Cantabria reconoce que “seguirá habiendo frenazos”, pero han visto que “a nivel de siniestralidad ha bajado el número total de accidente en el tramo”.