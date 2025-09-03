El radar de la autovía A-8 comenzará a sancionar a partir del 6 de septiembre

El radar de la autovía A-8 comenzará a sancionar el 6 de septiembre. Así lo avanza el jefe provincial de Tráfico en Cantabria, José Miguel Tolosa.

Sin accidentes mortales en las carreteras

Cantabria cierra el verano sin accidentes mortales en las carreteras, una situación que no se daba desde una década. Así lo avanza el jefe provincial de Tráfico en Cantabria, José Miguel Tolosa.

La Dirección General de Tráfico ha registrado más de 2 millones y medio de desplazamientos en Cantabria en los meses de julio y agosto, lo que supone un incremento de “más del 3%” con respecto a lo vivido el año pasado.

Durante una entrevista en ‘Más de Uno Cantabria’, Tolosa explica que la DGT ha registrado 400 accidentes en dos meses (julio y agosto) que se han saldado con 113 heridos, 11 de ellos graves. A pesar de los accidentes, no ha habido fallecidos.