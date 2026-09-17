La cultura será el eje del estand de Cantabria en Fitur 2027

La cultura será el eje de la propuesta de diseño del estand de Cantabria en la próxima edición de Fitur, que se celebrará en Ifema Madrid del 20 al 24 de enero, y que se adaptará en el resto de ferias nacionales de 2027 en las que participa la comunidad autónoma a través de Cantur.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha explicado que “la cultura es el gran eje vertebrador de nuestra oferta turística de Cantabria. Queremos proyectar una Cantabria que no solo se admira por su paisaje, sino que se vive a través de su vanguardia patrimonial y museística”, ha añadido.

El titular de Turismo ha realizado estas declaraciones durante la presentación del proyecto de diseño, realizado por Artipubli S.L., que sirve como referencia para la construcción de los estands de 2027, proceso de licitación que se encuentra en curso.

La identidad visual del espacio toma como referencia los nuevos centros museísticos que “están redefiniendo el mapa cultural de nuestra comunidad”: el recién inaugurado Faro Santander, así como el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), el Centro Asociado del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía-Archivo Lafuente y La Lechera en Torrelavega, que albergará la Colección Norte.

“El diseño del estand abandona los convencionalismos feriales y adopta un lenguaje arquitectónico propio de un centro de arte contemporáneo”, ha detallado Martínez Abad, a lo que ha añadido que incluirá geometrías rectas, composiciones ordenadas y una paleta de tonos neutros y luminosos que funcionan como un lienzo limpio donde resalta el contenido.

“El arte de Cantabria no se entiende sin nuestro entorno”, ha añadido el titular de cultura, por lo que este ambiente museístico “convivirá” con una evocación de nuestra naturaleza más profunda: árboles escultóricos de cartón inspirados en las hayas y los robles de nuestros bosques salpicarán el espacio, recordando que cultura y territorio caminan juntos y de la mano.

Además, telas cinéticas suspendidas sobre el estand a diferentes alturas introducirán un movimiento continuo, suave y orgánico, completando la atmósfera del estand. Su desplazamiento transforma permanentemente la percepción del techo, da dinamismo al conjunto y genera un elemento visual reconocible desde distintos puntos del pabellón.

“Cantabria acudirá a los grandes escaparates del turismo mostrando una imagen de región moderna, sostenible y orgullosa de su patrimonio”, ha concluido el consejero.

El estand tendrá 966 metros cuadrados, 42 más que en ediciones anteriores, y cambia su ubicación dentro del pabellón 9 de Ifema, de forma que gana superficie y visibilidad. Los espacios son funcionales y pueden ser modificados mediante paneles para ajustarse a las distintas necesidades de reuniones institucionales o presentaciones de municipios y entidades. Este nuevo diseño incluye, además, dos salas de exposiciones y una sala polivalente.