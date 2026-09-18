Cantur ofrece más de 650 plazas para vivir experiencias turísticas en toda Cantabria

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de Cantur, celebra el 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo, jornada promovida por ONU Turismo. Lo hace con un programa que ofrece 654 plazas repartidas en 33 experiencias turísticas gratuitas por distintos puntos de Cantabria y relacionadas con la naturaleza, el turismo activo, el patrimonio cultural, la gastronomía y el producto local.

El periodo de inscripción comienza hoy a las 12:00 horas, a través del formulario habilitado en la web de Turismo de Cantabria y las plazas se asignarán por orden de llegada de las solicitudes.

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, ha definido el programa como “una gran oportunidad para visitantes y residentes de recorrer nuestra tierra, disfrutarla e incluso redescubrirla”. Ha destacado que la programación de este año crece respecto a las dos ediciones anteriores, tanto en número de plazas como en variedad de propuestas, y ha señalado que “queremos que estas experiencias lleguen a muchas personas para que conozcan la diversidad de recursos que ofrecen todas nuestras comarcas”.

Además, el consejero ha señalado que “esta iniciativa representa a la perfección el modelo turístico que defendemos, un modelo desestacionalizado y descentralizado basado en experiencias de calidad vinculadas al territorio”.

La programación comenzará a primera hora de la mañana y se prolongará hasta la noche, con propuestas de naturaleza y turismo activo como la berrea en Saja, la ruta por el valle glaciar y las cascadas del río Híjar, una vía ferrata en Camaleño, surf en Santander, una ruta interpretada por un tramo del Camino Lebaniego, paseos en barco al faro del Caballo o una salida intermareal nocturna en el Geoparque UNESCO Costa Quebrada.

El programa incluye también propuestas en las instalaciones de Cantur, como visitas al Mirador de Peña Cabarga, bautismos de golf en el campo Celia Barquín-Abra del Pas, acceso al Teleférico de Fuente Dé y una visita nocturna al Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

La vertiente patrimonial contará con visitas a las cuevas de Las Monedas, El Pendo y El Soplao, al Palacio de Sobrellano, a El Capricho de Gaudí, al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria o al Observatorio Astronómico de Cantabria, entre otras propuestas.

El programa incorpora también experiencias relacionadas con la gastronomía y el producto local, como talleres de mantequilla, visitas a queserías, catas de anchoas, sobaos, visitas a bodegas y destilerías, así como a una finca ecológica dedicada al limón o a un vivero de langostas.

Inscripción y adjudicación de plazas por orden de llegada

El periodo de inscripción comienza hoy, 18 de septiembre, a las 12:00 horas y permanecerá activo hasta el lunes, 21 de septiembre, a las 09:59 horas a través del formulario habilitado en la página web de Turismo de Cantabria: https://turismodecantabria.com/dia-mundial-del-turismo-2026/.

Las plazas se adjudicarán por orden cronológico de recepción de las solicitudes que hayan sido correctamente cumplimentadas, de acuerdo con las bases legales disponibles en la misma web. En el caso de que las solicitudes excedan del número de plazas disponibles, quedarán incorporadas a una lista de espera.

Las personas a las que se asigne plaza recibirán un correo electrónico y deberán confirmar expresamente su asistencia en un plazo de 12 horas desde la recepción de la asignación.