El eclipse deja luces y sombras en Cantabria: visibilidad en el sur y nubes en parte del litoral

El Centro de Atención a Emergencias del Gobierno de Cantabria ha recibido 607 llamadas entre las 15.00 y las 22.00 horas de este miércoles, 12 de agosto, marcado por el eclipse solar total que se ha podido observar en la región, pero ninguna ha estado vinculada con este fenómeno.

Son 52 llamadas más que las recibidas en la misma franja horaria del martes, cuando se registraron 55, y lo que refleja "normalidad", ha indicado el 112.

Casi tres horas después se ha desactivado el PLATERCANT, el Plan Territorial del Emergencias de Cantabria, a las 23.20 horas, y se han cerrado el CECOP, el Centro de Coordinación Operativa habilitado en la región por el eclipse, y los cinco Puestos de Mando Avanzado (PMA) desplegados para la gestión de la movilidad y las incidencias que pudieran surgir durante su desarrollado en otros tantos lugares considerados preferentes para la observación: Peña Cabarga (dividido en dos por la nula visibilidad en la cumbre, que ha motivado que la mitad se desplace al polígono de Heras), Virgen del Mar, Ajo, Suances y Valderredible.

Normalidad absoluta

El eclipse solar total que ha atravesado esta tarde toda Cantabria, que ha quedado a oscuras sobre las 20.30 horas, ha dejado luces y sombras a su paso por la región.

Luces, por la buena visibilidad que se ha registrado en el sur, con cielos despejados que han permitido contemplar el fenómeno astronómico en todo su esplendor en lugares como Valderredible, uno de los cinco puntos de observación preferente habilitados por el Gobierno autonómico, y que alberga el Observatorio Astronómico de Cantabria.

Y sombras, por las nubes que a lo largo de la tarde, en las horas previas al fenómeno, han ido apareciendo y formándose en áreas del litoral y que han impedido a personas que se han congregado en esas zonas de la costa la visión completa del evento, que hacía más de un siglo que no se producía en la Península Ibérica.

Es lo que ha pasado en Peña Cabarga, otro de los lugares de observación establecidos por el Gobierno regional, donde el día soleado ha dado paso a una tarde nubosa, en la que visibilidad se ha ido reduciendo progresivamente hasta ser nula.

Por eso, el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Cantabria decidió dividir en dos el Puesto de Mando Avanzado (PMA) habilitado en la cumbre del macizo cuando el cielo estaba "totalmente encapotado" y arriba no se veía "nada".

Ante esto, y al dividir el PMA en dos -la otra mitad se ha trasladado al polígono industrial de Heras-, se ofreció a las personas que habían subido al pico en lanzaderas desde dicha localidad la posibilidad de regresar al punto de partida en esos autobuses, que a medida que pasaban las horas iban "a medio gas", algunos con solo "cinco" pasajeros, explicaba la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia. La medida afectó a unas 1.500 personas.

Los otros PMA se han establecido en la costa, en Ajo (Bareyo), la Virgen del Mar (Santander) y Suances, y en algunos puntos y momentos en estos últimos lugares y también en otros de la comunidad autónoma, especialmente en la zona occidental, el eclipse se ha visto empañado por las nubes.

Personas con discapacidad "sienten el eclipse"

Entre las 'luces' que deja el eclipse en Cantabria también destaca que alrededor de un centenar de personas con diversas discapacidades ha vivido en la playa de Valdearenas el fenómeno, aunque la nubosidad ha marcado el momento histórico en la zona y, antes, el incendio declarado en Los Pinares.

"Impactante", "genial" y "emocionante", han sido algunos de los comentarios de los protagonistas, de entidades como Cocemfe, Amica, ONCE o Fescan, que han disfrutado de este acontecimiento gracias a un espacio habilitado por el Gobierno autonómico a la entrada de la playa, junto al puesto de socorrismo y salvamento, dentro del Geoparque Costa Quebrada.

Han vivido el eclipse juntos y con la expectativa alta porque "nunca" antes habían "visto uno", y las personas con discapacidad visual han podido sentirlo a través del dispositivo 'LightSound', un aparato desarrollado por la Universidad de Harvard que transforma la intensidad de la luz en sonido y que ha estado en el arenal cántabro gracias al proyecto Eclipse Inclusivo del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC).

Así, han "sentido como se fue apagando el cielo" y luego "parecía como si estuviera amaneciendo". "Estábamos todos tan emocionados que pasó el tiempo súper rápido", relataron.

Drones

Al margen del tiempo, ha habido normalidad, salvo contados incidentes. Así, varias personas han sido alertadas por drones del Gobierno regional por encontrarse en riesgo en zonas de peligro en la costa suancina.

Además, la Guardia Civil ha identificado a un piloto y a un dron dentro de la zona restringida de un punto de observación del eclipse en la playa de Valdearenas, en Piélagos, al que interpondrá la correspondiente denuncia por este hecho.

Incendio en Los Pinares de Liencres

En este municipio y en la misma localidad se ha registrado un incendio forestal, en los pinares de Liencres, pasadas las 14.30 horas y ha quedado extinguido para las 21.00 horas. Ha afectado a casi una hectárea de matorral.

En las labores para sofocar el fuego han participado el helicóptero del Ejecutivo, que ha realizado 22 descargas sobre las llamas con las que ha vertido 33.000 litros de agua, cuatro cuadrillas de bomberos forestales y guardias civiles del dispositivo del eclipse. También se han desplazado efectivos del SEPRONA.