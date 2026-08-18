Las claves del triple crimen de Huelva: 'El Baba', una embarazada de ocho meses y un menor de 16 años

Isla Cristina aún está en shock tras lo ocurrido el pasado domingo. Sobre las 22 horas, dos sicarios subidos en una moto, uno de ellos armado con un arma de guerra, atacaron a una familia que se encontraba sentada en un banco de la calle Valverde, del barrio del Rocío de la localidad onubense.

El sicario comenzó a disparar ráfagas continuas contra las tres personas que se encontraban en ese momento en la entrada del bloque, causando la muerte de una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, su madre de 62 años y un menor de 16 años. El encargo forma parte de una espiral de venganza tras lo ocurrido en 2024, con Manuel Salazar, alias 'El Baba', como principal protagonista.

El tercer ajuste de cuentas desde 2024

Según han podido confirmar los agentes, el triple crimen perpetrado el pasado domingo es un ajuste de cuentas relacionado con un tiroteo anterior que tuvo lugar en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital, en septiembre de 2024. La disputa entre los Salazar y los Moriña, clanes familiares dedicados al narcotráfico, se saldó con un muerto y dos heridos.

Todo se remonta a una disputa matrimonial en el conflictivo barrio onubense de El Torrejón, cuando Manuel Salazar, alias 'El Baba', decidió emprenderla con el hermano de su mujer, Saray Moriña, tras esta confesarle que pretendía separarse de él. La mujer, que apareció en televisión explicando la situación, reveló que 'El Baba' le había amenazado con matar a su hermano Ramón como venganza. Fue entonces cuando 'El Baba' mató a su cuñado Ramón Moriña de un disparo en el pecho, además de herir de gravedad a otro de los hermanos.

Después del asesinato, 'El Baba' se dio a la fuga, lo que llevó a los investigadores de la Policía Nacional a movilizarse hasta dar con su paradero y detenerlo en el barrio de El Cerillero, en Gijón, donde se escondía con la ayuda de un familiar. Tras ser detenido, el Juzgado decretó su ingreso inmediato en prisión provisional.

Desde ese momento, la sucesión de conflictos entre ambas familias no ha cesado, hasta el punto de llevarse por delante a cinco personas hasta la fecha.

La madre y la hermana de 'El Baba', asesinadas

Los familiares de 'El Baba', para protegerse del clan enemigo, huyeron a Gibraleón y posteriormente a Isla Cristina. Los disparos con la metralleta de uno de los dos sicarios acabaron con la vida de la madre de 'El Baba', de 68 años, y de su hermana de 39, embarazada de ocho meses, cuyo bebé tampoco pudo sobrevivir.

Además, una bala perdida acabó alcanzando a un menor de 16 años de edad que pasaba por allí y que, aparentemente, no tendría vinculación con la guerra entre clanes. También acabaron heridos dos chavales, uno de ellos sobrino de 'El Baba', que se encuentra en estado grave.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan investigando, con secreto de sumario, y están tras los pasos de los dos encapuchados. Mientras tanto, Isla Cristina se mantiene en tensión constante por el temor a nuevos actos de venganza entre ambos clanes familiares.