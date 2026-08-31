Nepal localiza al último de los tres españoles desaparecidos tras la riada

El Gobierno de Nepal ha localizado ya al último de los tres españoles que estaban desaparecidos tras la devastadora riada del pasado miércoles, 26 de agosto, en el municipio de Rasuwa, en la frontera con el Tíbet.

La Junta de Turismo nepalí, en su última actualización del domingo, 30 de agosto, incluye a los tres españoles en la lista de "localizados y en contacto", junto a un ciudadano belga y otro estadounidense.

Desaparecidos

Por su parte, las autoridades chinas han publicado este domingo por primera vez información sobre los extranjeros desparecidos. En concreto, han informado de 261 desaparecidos de 23 países, entre los que figura una persona de España.

El país con más desaparecidos en el Tíbet es Nepal, con 104, seguido de India, con 49; Letonia, con 33; Estados Unidos con 18; Reino Unido, con 15; Australia, con seis; Sudáfrica, con cuatro; Malasia, Alemania y Rusia, con tres cada uno; Irlanda, Estonia, Francia, Países Bajos y Nueva Zelanda, con dos cada uno; y Kazajistán, Finlandia, Lituania, Portugal, España y Hungría, con uno cada uno, según ha informado el Gobierno de la región autónoma de Xizang (Tíbet) en una rueda de prensa.

Las autoridades chinas han notificado a las respectivas embajadas y consulados de los países de las personas desaparecidas, según ha indicado el Gobierno regional tibetano.

De momento, un total de 592 extranjeros siguen sin ser localizados, dentro de los casi 4.200 desaparecidos por la tragedia, que deja hasta el momento un total aproximado de 900 muertos, además de enormes daños materiales, tal y como han concretado este lunes, 31 de agosto, las autoridades de Nepal.

Origen del desastre

Un experto del Ministerio de Recursos Naturales de China subrayó que el desastre fue una cadena de sucesos que comenzó con una avalancha de hielo a gran altitud y evolucionó hasta convertirse en un flujo de detritos de alta velocidad antes de impactar contra las instalaciones fronterizas en Gyirong, descartando la posibilidad de un desbordamiento de un lago glaciar.

Por su parte, Benjamin Mirus, investigador del Centro de Ciencias de Riesgos Geológicos (GHSC), sostuvo en declaraciones a Europa Press que dichas conclusiones "son similares" a las que ha podido obtener el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que ha determinado que el "colapso del glaciar" tuvo lugar en el Parque Nacional de Langtang, en Nepal, cerca de la frontera común.