Rescatado el segundo español desaparecido tras la trágica riada en Nepal que ya deja más de 600 muertos

La Junta de Turismo de Nepal (NTB) ha informado de que han localizado al segundo español, tras cifrar en tres los desaparecidos, después de la masiva riada que ha causado más de 600 muertos y casi 3.000 personas en paradero desconocido en Nepal y la región autónoma del Tíbet (China).

El organismo oficial incluyó a dos españoles en el apartado de localizados, precisando que se encuentran en comunicación con las autoridades y no han sido rescatados, en su última actualización del listado de extranjeros desaparecidos publicada a las 13:30 hora local (07:45 GMT).

Según el balance de la NTB, un total de 184 turistas extranjeros han sido rescatados con vida tras la riada del pasado miércoles en las cuencas del Bhotekoshi y el Trishuli, mientras que 3 se encuentran localizados y en contacto con las autoridades, entre ellos los dos españoles. Otros 420 continúan completamente incomunicados.

Este último informe, que recoge informaciones de agencias de viajes, hoteles y autoridades, añade que las autoridades nepalíes mantienen una estrecha coordinación con misiones diplomáticas de varios países para dar con el paradero de sus nacionales.

626 muertos y 2.426 las personas en paradero desconocido

La junta turística ha confirmado la reapertura total de la estratégica autopista que conecta Katmandú con Mugling, vital para restablecer comunicaciones y trasladar fallecidos y rescatados, aunque advirtió de que persisten muchos tramos cortados en las zonas más castigadas por las riadas en los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha.

Las autoridades de Nepal elevaron este sábado a 626 la cifra de muertos y 2.426 las personas en paradero desconocido tras la riada del miércoles, por lo que, sumadas las víctimas de China en el condado tibetano de Gyirong, los recuentos separados de ambas partes alcanzan ya los 633 fallecidos y casi 3.000 sin localizar.