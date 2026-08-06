Preocupación en Ceuta por las niñas migrantes: ONGs advierten del riesgo de trata y agresiones sexuales

Las organizaciones que trabajan sobre el terreno en Ceuta han alertado sobre la situación de las niñas migrantes que permanecen fuera del sistema de protección tras la entrada masiva registrada hace una semana. Entidades como Save the Children advierten de que muchas de ellas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, expuestas a riesgos como la trata de personas, la explotación o las agresiones sexuales.

La preocupación se ha intensificado después de que varios medios locales informaran de la presentación de una denuncia por la presunta violación de una menor que habría llegado a la ciudad autónoma durante la reciente crisis migratoria.

Ante este escenario, Save the Children reclama que las administraciones aceleren la identificación y protección de las niñas que aún permanecen fuera de los recursos de acogida.

Niñas que viven ocultas y sin acceso a protección

Según explican desde la organización, muchos de los menores que todavía no han sido incorporados al sistema de protección de Ceuta continúan viviendo en la calle o escondidos en zonas boscosas, sin acceso a recursos básicos ni a una atención especializada.

En el caso de las niñas, esta situación multiplica el riesgo de sufrir violencia sexual, trata o explotación. Las entidades que trabajan sobre el terreno insisten en que la prioridad debe ser localizar cuanto antes a estas menores para evitar que queden expuestas a situaciones de extrema vulnerabilidad.

Piden una identificación urgente

Save the Children considera imprescindible activar una búsqueda activa de las niñas que aún no han sido registradas por las autoridades.

"Por eso es fundamental que se las identifique de manera urgente y activa y que se las derive a espacios donde puedan estar seguras y recibir atención especializada y apoyo psicosocial", señalan a Onda Cero desde la organización.

La ONG insiste en que garantizar un alojamiento seguro y asistencia específica resulta clave para proteger a estas menores mientras se resuelve su situación administrativa.

Colaboración del Ministerio de Igualdad

La organización también ha valorado positivamente el ofrecimiento de colaboración realizado por el Ministerio de Igualdad para reforzar la respuesta ante esta emergencia humanitaria en Ceuta.

El objetivo es mejorar los mecanismos de protección y atención dirigidos a las niñas migrantes, uno de los colectivos considerados de mayor riesgo dentro de la actual crisis.