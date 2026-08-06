Toda la información que la jueza ha pedido para esclarecer la crisis en Ceuta: qué se sabía, si se pudo evitar o las labores de rescate

La Audiencia Nacional ha iniciado las trámites para tratar esclarecer la entrada masiva de migrantes en Ceuta, que se ha convertido en la mayor vulneración de la frontera española en democracia. La magistrada María Tardón, que ya solicitó un primer informe a la Policía Nacional, ha reclamado ahora otro a la Guardia Civil con el objetivo de reconstruir con precisión cómo se produjo el asalto y determinar si existen posibles responsabilidades penales.

La investigación pretende aclarar cómo lograron entrar más de 70.000 personas en apenas tres días, si existía información previa que permitiera anticipar lo ocurrido y si las fuerzas de seguridad pudieron adoptar medidas para evitarlo.

¿Sabía la Guardia Civil que podía producirse una entrada masiva?

Uno de los principales interrogantes que quiere resolver la jueza es si la Guardia Civil contaba con información previa sobre un posible intento masivo de entrada.

En concreto, ha solicitado que se detalle si la Benemérita recibió avisos o informes en los días anteriores que alertaran de que miles de personas estaban acercándose a la frontera y de que comenzaban a circular mensajes en redes sociales relacionados con la sentencia del Tribunal Supremo, un elemento que, según la investigación, pudo influir en la movilización de personas hacia Ceuta.

El objetivo es determinar si existían indicios suficientes para prever la magnitud de la crisis migratoria. Fernando Grande-Marlaska aseguró que "hay cuestiones que pasan y no hay que censurar a nadie". Descartaba así que haya responsabilidad del servicio de información nacional por la falta de información sobre la llegada masiva, alegando que también pudo haber informes provenientes de otro departamento de seguridad o de otro país de la UE, dado que "todos están involucrados en la captación de información de lo que atañe a la UE".

Otro de los aspectos sobre los que gira la investigación es si las autoridades españolas disponían de margen de actuación para impedir o reducir el impacto de la entrada masiva.

La magistrada quiere conocer con detalle cómo se desarrollaron los acontecimientos y si las medidas de vigilancia y control desplegadas en la frontera fueron suficientes o podían haberse reforzado ante la evolución de la situación.

Investiga si hubo una acción coordinada o la intervención de mafias

Entre las diligencias solicitadas también figura la necesidad de aclarar si detrás del asalto existió algún tipo de organización.

La jueza pide información para determinar si la entrada masiva pudo estar dirigida desde algún punto concreto o si participaron redes dedicadas al tráfico de personas como ha defendido el Gobierno en voz de Pedro Sánchez o del propio Marlaska.

Las labores de rescate y las muertes en aguas españolas

La magistrada también ha puesto el foco en la actuación desarrollada durante la emergencia.

Por ello, solicita a la Guardia Civil un informe detallado sobre las labores de rescate realizadas durante los días de mayor presión migratoria, así como toda la información disponible sobre las personas fallecidas en aguas españolas.

En concreto, quiere conocer las circunstancias en las que se produjeron esos fallecimientos y la actuación de los servicios desplegados para atender la emergencia. Con esta nueva petición de información, la Audiencia Nacional busca reconstruir cronológicamente todo lo ocurrido durante los tres días en los que miles de personas lograron acceder a Ceuta.