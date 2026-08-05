El veredicto final de Daniel Sancho, muy cerca: así está el caso tres años después del asesinato de Edwin Arrieta

El caso de Daniel Sancho entra en una fase decisiva. Cuando están a punto de cumplirse tres años del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla tailandesa de Koh Phangan, la Justicia de Tailandia se prepara para emitir el fallo sobre los recursos presentados contra la condena a cadena perpetua del español. Fuentes judiciales han señalado que la resolución "no debería demorarse mucho", aunque la fecha definitiva sigue sin conocerse.

Sancho fue condenado el 29 de agosto de 2024 por asesinato premeditado, ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena. Desde entonces permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani, al sur de Tailandia, a la espera de que el Tribunal de Apelaciones de Phuket revise la sentencia.

Tres años de uno de los crímenes más mediáticos

El crimen ocurrió el 2 de agosto de 2023. La desaparición de Edwin Arrieta y el posterior hallazgo de restos humanos en distintos puntos de Koh Phangan desencadenaron una investigación que terminó con la confesión de Daniel Sancho, hijo del conocido actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia, conocido por su papel de Curro Jiménez a finales de los años 70.

El caso acaparó la atención mediática internacional durante meses y culminó con un juicio celebrado en 2024 en el Tribunal Provincial de Samui. Tras deliberar, los jueces consideraron probado que existió premeditación en el asesinato, una circunstancia clave para imponer la condena de cadena perpetua.

Qué se decide ahora

La batalla judicial está centrada en los recursos presentados tras la sentencia. La defensa de Daniel Sancho sostiene que hubo irregularidades durante el proceso y reclama la repetición del juicio o una revisión de la condena. Entre sus argumentos figura la supuesta falta de garantías en algunas pruebas y la discusión sobre la existencia de premeditación.

Por su parte, la familia de Edwin Arrieta y las acusaciones defienden que la sentencia debe mantenerse sin cambios, al considerar que la responsabilidad de Sancho quedó acreditada durante el juicio.

El Tribunal de Apelaciones de Phuket decidirá si ratifica la cadena perpetua, cambia el castigo o aprueba alguna de las solicitudes presentadas por la defensa.

Las últimas comunicaciones de los tribunales tailandeses apuntan a que el esperado veredicto de apelación podría conocerse en las próximas semanas, poniendo fin a uno de los procesos judiciales más seguidos de los últimos años en España y Latinoamérica.

Mientras tanto, Daniel Sancho continúa cumpliendo condena en Surat Thani, pendiente de una resolución que marcará su futuro judicial y que puede convertirse en el último gran capítulo de un caso que ha mantenido la atención pública durante tres años.