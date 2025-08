Daniel Sancho dice que tiene esperanzas de ganar su apelación tras dos años en prisión

Daniel Sancho cumple dos años en la prisión tailandesa de Phangan tras la condena perpetua por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta. En declaraciones a EFE, ha señalado que espera que "se haga justicia" y "se llegue a la verdad", tras el recurso que ha presentado su defensa contra su sentencia.

"Tengo esperanzas de que se haga justicia, de que se llegue a la verdad. Que no solo se me juzgue por las apariencias, como pasó en la primera sentencia" ha expresado. Por su parte, los representantes de la familia de Arrieta en España han asegurado que "no hay ninguna prueba que avale" la inocencia de Sancho y que siguen viviendo momentos "muy difíciles" porque "siguen sin poder descansar", según ha contado El País.

Su defensa ha presentado un recurso para que "se dicte una nueva sentencia"

Daniel Sancho fue detenido el pasado 5 de agosto de 2023 por el asesinato y descuartizamiento de Arrieta, un crimen por el que fue condenado el 28 de agosto de 2024 a cadena perpetua. La defensa de Sancho mantiene que Sancho actuó en defensa propia, por ello presentó en marzo un recurso en el que pedían repetir el juicio para presentar "nueva evidencia oral de nuevos testigos" y que "se dicte una nueva sentencia".

Aseguran que la policía tailandesa le "cargó la autoría del crimen" apoyándose en "tesis erróneas y prevaricadoras" y califican de "corrupto" al intérprete tailandés que le atendió las primeras horas que estuvo detenido.

Su día a día en la cárcel

Los últimos datos que han trascendido sobre su día a día en la cárcel cuentan que Sancho ocupa una celda individual y que está "muy bien" tanto física como anímicamente, según su abogado Marcos García-Montes. Además, está en constante comunicación con él y con su padre: "Los lunes y los jueves habla conmigo, los miércoles con su padre y los martes con un amigo psicólogo, aunque pueden cambiar el día en función de lo que tengan".

Estas conversaciones duran una hora u hora y media y son por videoconferencia. En ellas "le dejan hacer y decir lo que quiera, sin cesura". Con quien no mantiene contacto es con su madre, que lleva meses sin visitarle y con la que hay una "distancia emocional", en palabras del letrado.

Además, está escribiendo sus memorias, en las que contará lo que pasó ese día, así como su vida anterior -era chef-. Esta situación es muy distinta a la descrita por el propio Sancho en febrero como "opresiva", porque compartía una celda con otros 16 presis y el ruido procedente de la megafonía, los gritos o las televisiones era continuo.

En Tailandia no hay un tiempo determinado para resolver los recursos

Aunque en Tailandia no hay un tiempo determinado para resolver los recursos, suelen tardar un año una vez que llega al tribunal, según han informado a EFE fuentes cercanas al caso. Además, en el caso de que el Tribunal de Apelaciones de Tailandia acepte por escrito el recurso de sus abogados, podría anularse la condena y salir de manera inmediata o repetirse el juicio.