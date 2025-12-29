Dos muertos y un herido grave tras un alud de nieve en el pico Tablato cerca de Panticosa en Huesca

Dos personas han fallecido y otra ha resultado herida grave tras verse arrastradas por un alud en el pico Tablato, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense, según fuentes del Gobierno de Aragón.

El aviso del 112 se ha producido en torno a las 13.00 horas de este lunes, ha informado a Europa Press la Guardia Civil, que no ha confirmado el número de personas accidentadas.

Después del aviso, la Benemérita ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), a la Unidad Aérea y a un médico del 061, que se encuentran todavía trabajando en la zona.

Una zona muy popular para los montañeros

El alud se ha producido en una zona de alta montaña situada en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, una zona muy popular en la temporada invernal para los montañeros. Según las primeras informaciones, el desprendimiento de nieve se ha `roducido en una ladera del pico y ha arrastrado a las personas que allí se encontraban.

Habrá que esperar a las labores de rescate y el primer parte de la Guardia Civil para conocer el estado de los afectados.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán Blázquez, ha informado de que se dirige hasta Panticosa para seguir de cerca la evolución del rescate y que ya ha hablado con el alcalde de la localidad para ofrecerle toda la colaboración.

