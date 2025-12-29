Lluvias intensas: Localizan sin vida al motorista desaparecido en Íllora y continúa la búsqueda de un hombre en Alhaurín el Grande

Con el hallazgo del cuerpo sin vida del motorista desaparecido el domingo tras cruzar el arroyo de la Cañada en Íllora (Granada), el temporal de lluvias que ha azotado la mitad oriental de Andalucía este fin de semana ha dejado ya dos muertos, uno en Íllora y otro en Alhaurín el Grande, municipio malagueño donde sigue desaparecida otra persona y cuyas tareas de búsqueda continúan por parte de los operativos.

Un hombre continúa desaparecido

Este domingo los efectivos de la Policía local hallaban el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres de los que se había perdido el rastro después de que la furgoneta en la que viajaban en Alhaurín el Grande (Málaga) fuera arrastrada por las aguas del río Fahala, que bajaba muy crecido por las intensas lluvias.

El alcalde del municipio malagueño, Anthony Bermúdez, confirmó que ese vehículo se localizó a un kilómetro y medio aguas abajo del lugar de la desaparición. Esta mañana se ha reanudado la búsqueda del otro hombre que viajaba en la furgoneta.

Más de 340 incidencias en la provincia de Málaga

Las últimas horas del sábado y las primeras del domingo fueron especialmente complicadas en la provincia de Málaga, con más de 340 incidencias en 27 municipios y con el desbordamiento del río Guadalhorce, que a su paso por Cártama ha marcado su máximo nivel histórico, con 70 metros de profundidad. En apenas unas horas se pasó del aviso amarillo, al naranja y después al rojo.

El 112 activó el mensaje de Es Alert para avisar a la población. Ayer trabajan ya en recuperar y limpiar las casas y los negocios que han quedado anegados y que ha obligado a los equipos de emergencias a realizar decenas de intervenciones.

De Málaga, el temporal se fue trasladando al litoral de Granada y Almería y después a la provincia de Valencia, donde Emergencias llegó a decretar el nivel 1 por riesgo de inundaciones y envió hasta dos mensajes de Es Alert. El día ya había comenzado con el aviso naranja en toda la provincia y finalmente se acabó activado el rojo por lluvias torrenciales.

Avisos activos en cuatro comunidades

Andalucía, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana mantienen este lunes activos los avisos por las lluvias intensas y las fuertes tormentas, que van a continuar durante todo el día, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

Todos los avisos son ya de nivel 'amarillo' y las precipitaciones llegarán todavía a acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora en muchos lugares, y hasta 80 litros en doce horas, y en muchos lugares de la Comunidad Valenciana las tormentas irán acompañadas de granizo.

En Valencia las lluvias más intensas afectarán al litoral de las tres provincias (Castellón, Valencia y norte de Alicante) y a zonas del interior de la provincia de Castellón, y en el archipiélago balear se han activado avisos en todas las islas ante los riesgos asociados a las fuertes lluvias y a las tormentas, que se prolongarán hasta las últimas horas de la tarde.

En Murcia los avisos, también de nivel 'amarillo', se localizan en el Campo de Cartagena y Mazarrón, en el litoral, donde las previsiones apuntan que se acumularán 15 litros por metro cuadrado en una hora y las lluvias se prolongarán durante prácticamente todo el día, y en Andalucía la alerta se mantiene en todo el litoral almeriense.

La previsión para este lunes señala que habrá precipitaciones fuertes, con tormenta y probables acumulados significativos en la Comunidad Valenciana, también probables en Baleares y litorales de Almería y Murcia, sin descartar los de Cataluña.

Transición hacia un tiempo anticiclónico

La Aemet prevé una transición hacia un tiempo anticiclónico en la Península y Baleares, aunque aún perdurará la inestabilidad en regiones mediterráneas, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente con tormenta y granizo, que todavía pueden ser fuertes y persistentes, incluso localmente muy fuertes, en regiones de la Comunidad Valenciana.

Situación complicada en Valencia

La situación más complicada ha estado en la Comunidad Valenciana, donde la Generalitat ha enviado dos mensajes Es_Alert a los móviles de toda la provincia de Valencia para advertir del riesgo de inundaciones, y el temporal deja unas precipitaciones acumuladas que superan los 230 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas en varios observatorios del sur de la provincia de Valencia.

La Guardia Civil ha desalojado de forma preventiva a 38 vecinos de La Pobla Llarga (Valencia) que residen junto al barranco de Barxeta, por riesgo de desbordamiento, y ya han regresado a sus domicilios los vecinos del municipio alicantino de Benferri que habían sido desalojados por precaución.