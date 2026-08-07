El exdirector del CNI Jorge Dezcallar alerta: "Lo de Ceuta se volverá a repetir"

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y exembajador de España en Marruecos, Jorge Dezcallar, cree que la crisis vivida en Ceuta no será un episodio aislado. En una entrevista concedida en La Brújula de Onda Cero, el diplomático ha advertido de que una situación similar "se volverá a repetir" mientras sigan existiendo las causas de fondo que han provocado esta crisis.

Para Dezcallar, la entrada masiva registrada la pasada semana no puede analizarse únicamente como una crisis migratoria puntual.

"Se volverá a repetir"

Durante la entrevista, el exdirector del CNI ha recordado que España ya vivió una crisis similar en Ceuta en 2021, cuando unas 12.000 personas cruzaron la frontera, y ha mostrado su preocupación porque el episodio haya vuelto a producirse con una magnitud mucho mayor.

"Que se repita otra vez. Y con 70.000. Es muy grave. Porque es que se volverá a repetir", ha advertido. A su juicio, pensar que lo ocurrido responde únicamente a circunstancias coyunturales supone ignorar los problemas de fondo que siguen sin resolverse.

Las dos razones por las que cree que volverá a ocurrir

Dezcallar sostiene que existen dos elementos que explican la presión constante sobre Ceuta y Melilla. El primero, ha señalado, es la reivindicación permanente de Marruecos sobre ambas ciudades autónomas, una posición que, en su opinión, Rabat no abandonará.

El segundo factor es la enorme diferencia económica entre ambos países. "España tiene una renta ocho veces superior a la de Marruecos", ha explicado, una circunstancia que, según considera, facilita que miles de personas intenten cruzar la frontera y que puedan ser utilizadas o movilizadas con relativa facilidad.

Críticas a la estrategia del Gobierno con Marruecos

El diplomático también ha cuestionado la política mantenida por el Gobierno español hacia Marruecos durante los últimos años. Aunque ha defendido la importancia de mantener una buena relación con el país vecino, ha considerado que esa estrategia debe combinar diálogo y firmeza.

"A Marruecos hay que tratarle con todo el cariño y el respeto que merece, pero también con firmeza", ha afirmado. En su opinión, el Ejecutivo ha optado por una política de "apaciguamiento" que termina siendo contraproducente.

"Comprar paz a corto plazo es asegurarte problemas a medio y largo plazo", ha resumido.

Como ejemplo, ha recordado la crisis del islote de Perejil en 2002, cuando él era director del CNI. Según ha explicado, la respuesta firme de España evitó, a su juicio, que Marruecos diera pasos de mayor gravedad y permitió dos décadas de estabilidad.

"Marruecos sabía lo que estaba ocurriendo"

Dezcallar considera poco creíble que un movimiento de decenas de miles de personas pasara desapercibido para Rabat. "Por supuesto que lo sabían", ha afirmado, recordando que durante esos días el rey Mohamed VI se encontraba en Tetuán con motivo de la Fiesta del Trono y que el despliegue de seguridad en la zona era máximo.

Además, ha citado testimonios y vídeos difundidos durante aquellos días para sostener que las autoridades marroquíes conocían lo que estaba sucediendo en la frontera.