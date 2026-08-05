Qué gobiernos de qué comunidades han anunciado que no aceptarán menores procedentes de Ceuta

Ejecutivos autonómicos formados en coalición por el PP y Vox han anunciado que se opondrán a un posible reparto de menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta tras la entrada masiva en la ciudad de cientos de personas procedentes de Marruecos.

Castilla y León muestra su "oposición frontal"

El primero en anunciar esa postura ha sido el de Castilla y León. Fuentes de la Vicepresidencia primera de esa comunidad, que recae en Carlos Pollán (Vox), han mostrado su "oposición frontal" a la política migratoria del Ejecutivo central y han anunciado que se opondrán por todos los medios a un futuro reparto de menores de Ceuta.

Las fuentes citadas han recordado que el artículo 10 del pacto de gobierno suscrito entre el PP y la formación de Santiago Abascal así lo establece.

En concreto han indicado que hay un punto en ese acuerdo que reza literalmente así: "La Junta rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad".

Extremadura rechaza habilitar un nuevo centro y ampliar las plazas

En términos muy similares se han expresado desde la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, cuyo titular es el presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle.

Las fuentes han recordado que el acuerdo del Gobierno PP-Vox en esa comunidad recoge un punto casi idéntico y añade que la Junta de Extremadura trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen y que "no se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes".

Aragón utilizaría "todos los instrumentos" para oponerse

En la misma línea se ha expresado el Gobierno de Aragón, que anuncia que utilizará "todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos" a su alcance para oponerse a cualquier decisión que considere una vulneración de sus competencias o que comprometa la capacidad de sus servicios públicos. Así lo refleja el pacto entre PP y Vox en la región.

Silencio en Andalucía y el PP nacional asegura que es "problema de Sánchez"

El otro Ejecutivo autonómico de coalición PP-Vox, el de Andalucía, no se ha pronunciado al respecto. Tampoco lo han hecho los gobiernos del PP en solitario en otras comunidades.

Antes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, preguntado por si las comunidades autónomas donde gobierna el PP van a acoger a los menores que han llegado a Ceuta, ha sostenido que esto "no es una crisis migratoria, es una crisis de seguridad nacional. No tiene que ver con situaciones anteriores".

"El que ha generado el problema es el Gobierno de Sánchez y es el que debe resolverlo. Que por donde han entrado vuelvan a salir", ha dicho.

Junts no dará "ni un voto" al Gobierno si Cataluña recibe menores migrantes

Horas más tarde, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha señalado que su formación no dará "ni un voto" al Gobierno si Cataluña no queda fuera del reparto de menores migrantes no acompañados llegados de Ceuta.

En su mensaje en X, Nogueras ha manifestado que "como ya conseguimos en el reparto que se hizo hace un año de los menores no acompañados de Canarias, Junts no da ni un voto si no se deja a Cataluña fuera del reparto".