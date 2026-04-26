LA COLUMNA DE JULIA

Julia Otero: "Últimamente, no hay domingo que no tenga su zozobra"

La presentadora de Julia en la onda informa sobre el tiroteo en el Hotel Hilton de Washington donde se celebraba la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca y de la que ha tenido que ser evacuado el presidente Donald Trump.

Donald Trump, evacuado ileso de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo

Las repercusiones del ataque a Trump en Washington: "Veremos mayor securitización, purgas internas y no descartemos que salgan más lobos solitarios"

Marta Pérez Miguel

Madrid |

Julia Otero: "Últimamente, no hay domingo que no tenga su zozobra"

Últimamente, no hay domingo que no tenga su zozobra. Hoy hemos amanecido con imágenes de tiroteo, carreras y decenas de personas metidas bajo las mesas del Hotel Hilton de Washington. Es posible que alguno de los oyentes se esté enterando en este momento, si es que se está enterando. Allí, en ese hotel de Washington, se celebraba la famosísima cena anual de corresponsales de la Casa Blanca.

Un lobo solitario y armado intentó traspasar a toda velocidad el último control previo a la entrada en ese gran salón de la cena donde Donald Trump y parte de su Gobierno estaban ya sentados. ¿Ha sido un intento de magnicidio, es otra circunstancia?

Desde luego, el Servicio Secreto ha actuado con muchísima rapidez. El tipo ha sido detenido. Trump le ha calificado de loco, solitario y enfermo, y ha aprovechado para reivindicar su polémico salón de baile, "más seguro que el salón de un hotel, precisamente para actos multitudinarios". Hace ya una hora estamos viendo imágenes de la casa del presunto atacante en California.

La columna de Julia: "¿Ha sido un intento de magnicidio u otra circunstancia?"
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer