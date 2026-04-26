Julia Otero: "Últimamente, no hay domingo que no tenga su zozobra"

Últimamente, no hay domingo que no tenga su zozobra. Hoy hemos amanecido con imágenes de tiroteo, carreras y decenas de personas metidas bajo las mesas del Hotel Hilton de Washington. Es posible que alguno de los oyentes se esté enterando en este momento, si es que se está enterando. Allí, en ese hotel de Washington, se celebraba la famosísima cena anual de corresponsales de la Casa Blanca.

Un lobo solitario y armado intentó traspasar a toda velocidad el último control previo a la entrada en ese gran salón de la cena donde Donald Trump y parte de su Gobierno estaban ya sentados. ¿Ha sido un intento de magnicidio, es otra circunstancia?

Desde luego, el Servicio Secreto ha actuado con muchísima rapidez. El tipo ha sido detenido. Trump le ha calificado de loco, solitario y enfermo, y ha aprovechado para reivindicar su polémico salón de baile, "más seguro que el salón de un hotel, precisamente para actos multitudinarios". Hace ya una hora estamos viendo imágenes de la casa del presunto atacante en California.

La columna de Julia: "¿Ha sido un intento de magnicidio u otra circunstancia?"