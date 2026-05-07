Alsina critica que Robles hable de voluntariedad en la cuarentena de los españoles del buque del hantavirus: "Pues has perdido el control del brote"

La última hora de la actualidad pasa por la OMS, que está intentando encontrar el rastro de quienes se bajaron del buque del hantavirus en escalas anteriores para ver si han desarrollado algún tipo de síntoma y ponerles en cuarentena para evitar la propagación del brote. Para la Organización Mundial de la Salud, lo prioritario es encontrarlas lo antes posible y descubrir si están afectados o no por el virus.

Y la última hora en España pasa, según Carlos Alsina, porque el Gobierno resuelva una duda que quedó en el aire después de escuchar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, hablar ante la prensa sobre los españoles que viajan en el crucero afectado por el brote del hantavirus y que atracarán en Canarias este fin de semana: "¿Cómo se come eso de la voluntariedad?".

Porque en rueda de prensa horas antes, la ministra de Sanidad, Mónica García, dijo que los españoles del crucero serían trasladados en un avión militar al Hospital Gómez Ulla de Madrid para ser puestos en cuarentena para ver si desarrollan algún tipo de síntoma relacionado con el virus. Sin embargo, horas después, Robles matizó y dijo que ese confinamiento sería "voluntario", es decir, que sólo los que voluntariamente eligiesen ponerse en cuarentena, serían puestos en cuarentena.

"Una vez que lleguen a España y, siempre que voluntariamente quieran -porque las personas, las medidas que se toman, son medidas que tienen que ser voluntariamente- irán al Hospital Gómez Ulla, al Hospital militar de la defensa. Está ya todo preparado. Los que voluntariamente quieran tienen que firmar un consentimiento informado y estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas", aseguró la ministra.

"Tres veces en 40 segundos repitió lo de la voluntariedad", asegura Alsina para después preguntarse "¿hablan las ministras entre ellas? ¿Se comunican los ministros del Gobierno de España entre ellos?" porque "si todo es voluntario, ¿qué control es ese?". Explica el presentador que el argumento puede ser "la libertad de las personas está por delante", sí, pero "o aplicas criterios de salud pública que legalmente te den cobertura para poder obligar a alguien a respetar y a seguir una cuarentena o has perdido el control del brote en cuestión" E ironiza: "Si se bajan del barco, se les dice que si quieren ir al Gómez Ulla. Ah no, no, yo prefiero irme de paseo por Tenerife, yo prefiero irme de paseo por un centro comercial en el que conocer gente y estrecharles la mano sudorosa. Ah bueno, como es voluntario, pues has perdido el control del brote, que se supone que es lo prioritario que no debes perder".