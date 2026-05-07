La crisis del hantavirus desata el choque entre el Gobierno y Canarias: "El pueblo canario merece un respeto"

Lo que prometía ser una gestión cooperativa entre los gobiernos de España y Canarias, ha derivado en un auténtico choque entre instituciones. Al principio la comunicación era clara: el crucero holandés, protagonista estos días por un brote de hantavirus, podía continuar con su tránsito sin tener que llegar a ningún puerto español.

Sin embargo, el Gobierno cambió de rumbo tras la petición de la Organización Mundial de la Salud, que necesitaba que ese barco fuera derivado al puerto español más cercano. Aquí es donde comienza el choque entre administraciones.

El inicio del choque entre Gobierno y Canarias

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, aseguró que desde el Gobierno nadie les había comunicado este cambio: "no hemos tenido ningún contacto, seguimos desconociendo cuál es el acuerdo de la OMS con el gobierno de España".

Por otra parte, Mónica García, ministra de Sanidad, tiraba por tierra estas declaraciones afirmando que sí había habido comunicaciones entre Canarias y España: "hemos estado en permanente contacto, en permanente coordinación".

En otro cruce de acusaciones, Clavijo volvió a negar cualquier tipo de contacto por parte de la ministra, mientras que García se mantuvo en su línea aclarando que "hemos estado en contacto estrecho y lo vamos a seguir estando".

El malestar de Clavijo y el ninguneo al pueblo canario

Fernando Clavijo se mostró descontento después de que el Gobierno no hubiera contado con la opinión o la mera presencia de Canarias en aquella reunión de urgencia propuesta por la OMS: "nos hubiese gustado que el gabinete o que el propio Presidente nos hubiese permitido asistir a la reunión", sentenció.

Desde Sanidad cambiaron el enfoque de sus declaraciones y matizaron que sí que contarán con la opinión canaria… a partir de ahora. "En aquellas reuniones que deriven, ahora, del mecanismo de protección civil estará incorporado, cómo no, el gobierno de Canarias".

El mensaje final de Clavijo ha sido contundente: "creo que el pueblo canario se merece un respeto, se merece información, transparencia y lealtad institucional".

Hasta dentro de tres días no llegará el crucero a territorio canario, y todavía falta por saber si mejorará la comunicación entre ambas instituciones para entonces.