crisis hantavirus

Así fue el brote de hantavirus en Argentina con 34 contagiados y 11 muertos en 2018 que ahora es clave para entender cómo se contagia

El virus se ha vuelto el foco de atención tras detectarse un brote en un crucero de lujo que ha causado tres muertes y que ya tiene destino España, donde fondeará para permitir el traslado de los posibles contagios a sus países de origen.

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Aurora Molina

Madrid |

La ilustración muestra tubos de ensayo con la etiqueta "Hantavirus positivo"./ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Hantavirus positivo | Archivo

Era prácticamente desconocido por la sociedad, ha causado temor y ha traído a la memoria malos recuerdos, pero no tiene nada que ver con el covid. Son muchos expertos los que reafirman esta teoría y los que insisten en evitar el alarmismo en referencia al hantavirus, el virus que ha originado un brote en un crucero de lujo que ya tiene destino España.

Será en Canarias donde el buque fondee para facilitar el traslado de los posibles contagiados hasta sus diferentes países de origen. En el caso de España, los 14 españoles serán trasladados en avión hasta el Hospital Gómez Ulla, donde realizarán un confinamiento para descartar cualquier sintomatología compatible.

Argentina, país con mayor cantidad de contagios

Echando la vista atrás, es conveniente recordar que los datos registrados este último año ubican a Argentina como el país con mayor cantidad de casos por hantavirus. De hecho, desde enero se han contabilizado un total de 41 casos, según ha indicado el Ministerio de Salud argentino.

En 2018 se dio uno de los brotes más importantes en el país, cuando a raíz de una fiesta de cumpleaños celebrada en Epuyén, al sur de Argentina, se originaron 34 contagios y 11 muertes. Este brote permitió a científicos y equipos médicos estudiar en profundidad las causas y consecuencias de este virus que, recordemos, no tiene tratamiento y tiene una tasa de mortalidad de hasta un 50%.

Evacuación de un paciente sospechoso de ser un caso de hantavirus
Evacuación de un paciente sospechoso de ser un caso de hantavirus | EFE/ Tedros Adhanom (Vía X)

Primera sospecha en España

En España se ha confirmado este mismo viernes la primera sospecha de contagio por hantavirus. Se trata de una mujer que presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente relacionada con tos, y que actualmente se encuentra ingresada en el Hospital de San Juan de Alicante (Comunidad Valenciana).

Se ha seguido el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad para salvaguardar la seguridad epidemiológica tanto de la población como de los profesionales sanitarios, y para ello se ha utilizado una ambulancia preparada con los mecanismos de seguridad previstos.

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