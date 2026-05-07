La OMS agradece a Pedro Sánchez su "solidaridad" al aceptar el crucero afectado por hantavirus: "Es lo más importante"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha asegurado este jueves que el riesgo por hantavirus para la población de Canarias es "bajo", ante la próxima llegada del crucero 'HV Hondius'.

Durante su intervención ha agradecido al presidente Pedro Sánchez por aceptar el buque, destacando su "solidaridad", en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, y ha puesto en valor la confianza que la OMS tiene en la capacidad de España para gestionar este episodio.

"Hay algo que me gustaría destacar aquí; más allá de las directrices del Reglamento, lo más importante en este caso es la solidaridad. Y eso es lo que ha demostrado el presidente", ha dicho respecto a Pedro Sánchez.

Lo más importante es la solidaridad

"Todo el mundo tiene el deber moral de cuidar de las personas" y, por ello, confía en que la población de Canarias "comprenda, apoye y coopere" con la llegada del crucero, aunque asegura entender "sus preocupaciones" al respecto.

En la actualidad, están confirmadas las infecciones de cinco de los ocho casos sospechosos. Entre estos, hay tres fallecidos, y la OMS ha informado de que el cuerpo de la última persona fallecida el 2 de mayo sigue a bordo. "La compañía naviera está gestionando los trámites para el traslado de los restos", ha apuntado la directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Diseño de planes de trabajo

Por su parte, el director del Departamento de Coordinación de Alerta y Respuesta del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Abdirahman Mahamud, ha destacado que el barco "está haciendo todo lo posible para aplicar las medidas de salud pública", volviendo a hacer hincapié en que el riesgo para la población general es "mínimo".

Así las cosas, ha anunciado que la OMS está trabajando en coordinación con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, Reino Unido, Países Bajos y con todos los países que tienen pasajeros a bordo del buque para acordar "un enfoque común basado en la salud pública, la evidencia, la solidaridad y la equidad" sobre cómo gestionar la situación y reducir la posibilidad de propagación del virus, que ha insistido en que consideran que será "limitada".