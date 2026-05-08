Alsina explica qué es lo importante en la crisis sanitaria por el hantavirus: "Ese es el problema que tenemos"

El MV Hondius sigue rumbo a Canarias mientras continúa el goteo de informaciones relacionado con el hantavirus. Mientras se confirman o se descartan casos sospechosos, el puerto canario de Granadilla de Abona se prepara para recibir al pasaje, al que evaluarán y repatriarán a su país de origen.

"No es un crucero fantasma, es un crucero en el que se habla con las personas que están a bordo para ver cómo están", señala Carlos Alsina en tiempo de tertulia en Más de uno, donde sostiene que conviene seguir informando sobre dicha crisis para comprender de mejor manera todo lo que rodea al hantavirus: "Es la mejor manera de entender todo lo que vamos a ir viendo en las próximas horas, con goteos de casos que se van confirmado y que puede generar la idea de que el virus está en todas partes".

La mejor manera de combatir la posible "psicosis"

Así, Alsina cree que hay diferencias con la situación del coronavirus, ya que en el caso del hantavirus existe un "punto en común" que "no significa que el virus esté por todo el mundo": "El virus está en estas personas, que están controladas y aisladas. Lo difícil es controlar a todas las personas que hayan podido tener contacto con todas esas personas".

Por tanto, considera que la mejor manera de combatir una "psicosis" que Alsina no percibe es "explicar cómo se extiende un brote infeccioso" que "nada tiene que ver con Wuhan", ya que el "punto de partida" es un crucero y un espacio "muy concreto".

"El problema que tenemos es las personas que se bajaron del barco, no hay más que esto", subraya Alsina, que también recuerda que un factor que se añade a la crisis es que se trata de la variante Andes del hantavirus, la que se contagia de humano a humano.

Por último, insiste en la importancia de explicar toda la situación de la manera. "Me preocupa lo que se dice de que no hablemos para no alarmar. ¿Cómo no vamos a estar abriendo con este asunto, si tenemos una crisis sanitaria? Pero no pasa nada, como hemos tenido otras", ha comentado, a lo que ha añadido que "no ayuda a combatir el alarmismo que desde el Gobierno de Canaria salga esa idea de que el barco no toque Canarias porque nos vamos a contagiar": "Eso no ayuda a gestionar una crisis".