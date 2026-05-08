El Real Madrid sanciona a Valverde y Tchouaméni con 500.000 euros: no hay castigo deportivo

El Real Madrid ha decidido sancionar económicamente a Aurelien Tchouaméni y Fede Valverde tras el incidente protagonizado por ambos durante un entrenamiento, saldado con una multa de 500.000 euros para cada jugador. El club, sin embargo, ha descartado aplicar medidas deportivas al considerar el arrepentimiento mostrado por los futbolistas.

La entidad blanca cierra así el expediente disciplinario abierto después de unos hechos que generaron gran revuelo interno y que incluso acabaron con el centrocampista uruguayo siendo atendido en un hospital.

Un incidente que encendió las alarmas en Valdebebas

El conjunto madridista anunció el jueves por la noche la apertura de un expediente disciplinario a ambos futbolistas tras lo que calificó como unos "hechos" ocurridos durante el entrenamiento matinal, que provocaron que Valverde tuviese que acudir al hospital por un traumatismo craneoencefálico.

El diario 'Marca' había adelantado ese mismo día el tenso enfrentamiento entre ambos jugadores, como continuación de una pelea el día anterior. El ambiente caldeado en Valdebebas terminó de explotar y Valverde incluso acabó en el hospital, al parecer por un golpe de Tchouaméni, aunque el propio jugador lo negó posteriormente en sus redes sociales.

Arrepentimiento y disculpas ante el club

Este viernes, los dos futbolistas comparecieron "ante el instructor del expediente", donde "han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos".

"Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna", subrayó el club madridista.

Sanción económica y posible presencia en el Clásico

"Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de 500.000 euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes", zanjó el 15 veces campeón de Europa.

De este modo, el centrocampista francés podría estar disponible para entrar en la convocatoria del técnico Álvaro Arbeloa de cara al Clásico de este domingo ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou.