Segurola, tras el ataque de Florentino Pérez a Onda Cero en rueda de prensa: "Un presidente y un hombre en crisis"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha dado una rueda de prensa histórica en la que ha anunciado la convocatoria de elecciones a la presidencia del club y en la que hacargado duramente contra los medios, a los que ha acusado de crear una "confabulación" para crear "caos" en torno al club.

Uno de los ataques ha sido contra Santiago Segurola, periodista de Onda Cero. Todo ha sucedido cuando Alberto Pereiro, actual comentarista de Radioestadio en los partidos del Real Madrid ha procedido a hacer una pregunta a Florentino. Cuando se ha presentado y ha dicho que es "de Onda Cero", el presidente madridista ha respondido, entre risas, "¿Onda Cero?"

Pereiro le ha dicho que si tenía algo que decir, ya que previamente había lanzado ataques contra ABC y Relevo, a lo que Florentino ha dicho: "Hable con Segurola, por Dios, si es que le puedo dar a uno en cada sitio. Yo entré con José María García, después vinieron los Segurola... Todos esos".

Un hombre en crisis y un presidente en crisis

Santiago Segurola ha respondido a estos comentarios en Radioestadio noche, donde ha dicho que le han dejado "igual de frío que estaba" y ha calificado el discurso de "malísimo", incoherente, vacío, confuso, cutre, tabernario, un hombre en crisis y un presidente en crisis".

Además, el periodista ha recordado que no lleva en el club 26 años, sino que son tres menos, y que en esa época el Real Madrid con Ramón Calderón al frente ganó dos ligas consecutivas, "algo que él no ha logrado". A su juicio, "Florentino desprecia al periodismo y a los periodistas" porque lo que le gusta es "la propaganda y los propagandistas".

Así las cosas, Segurola ha reproducido las palabras de Florentino, en las que se preguntaba cómo un periódico de Madrid como el ABC puede criticar al Real Madrid. El periodista de Onda Cero ha sido tajante: "Porque son periodistas, tú puedes estar de acuerdo con ellos o no".

Florentino quiere cercenar la libertad del periodismo

Sobre el caso Negreira, que ha salido a colación en la rueda de prensa y el presidente del Real Madrid ha anunciado que el club va a presentar un dossier de 600 páginas a la UEFA porque es el "mayor escándalo de la historia del fútbol mundial", Segurola ha recordado que ha estado "durante bastante tiempo hablando en voz muy baja sobre esto".

Ha recordado que el caso Negreira lo destapó una emisora de Barcelona, al igual que el Barçagate. "Probablemente muy culé, pero en este caso era el periodismo, pero él confunde esto, quiere cercenar la libertad del periodismo, ha sido así toda la vida. La prensa es necesaria contra este tipo de dirigentes".

Sobre los comentarios hacia las mujeres periodistas

Además, también ha recordado los famosos audios de Florentino Pérez en los que dejaba en muy mal lugar a jugadores como Casillas, Raúl, Özil, pero sobre todo "cómo trataba a las mujeres de los jugadores", algo que hoy ha vuelto a suceder cuando se ha referido a un artículo publicado en el ABC escrito por una mujer que "no sé si sabe algo de fútbol", en palabras del presidente. "Es una tendencia muy trumpista", ha concluido.

Segurola también ha criticado que Florentino haya convocado elecciones sin dimitir todavía y sin dar explicaciones sobre la situación actual del equipo, porque "a los socios les interesa saber qué ha ocurrido con tus decisiones este año y el anterior. ¿Qué ha pasado con el caso Vinicius y qué hiciste? ¿Qué ha pasado para que acaben dándose leñazos en el vestuario? ¿Qué ha pasado para que no ganen nada cuando este equipo parecía que estaba preparado para ganar todo?"

Aun así, a pesar de que haya animado a quien quiera a presentarse a la presidencia, el periodista de Onda Cero no ha dudado que Florentino Pérez va a volver a ganar las elecciones, aunque con la rueda de prensa haya puesto en el mapa a Enrique Riquelme. "Veo impensable que pierda", ha expresado.