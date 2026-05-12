Quién es Enrique Riquelme, el empresario "con acento mexicano" al que se refiere Florentino Pérez como rival para la presidencia

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha comparecido en la tarde de este martes en una rueda de prensa para la historia. El motivo principal consistía en el anuncio de la convocatoria de elecciones a la presidencia del club blanco, además de anunciar que su Junta Directiva volverá a presentarse.

A lo largo de esta rueda de prensa, que ha durado más de una hora, ha sido preguntado sobre la alternativa de opciones a la presidencia. Florentino Pérez comentó entonces la figura de "un empresario del sector de la energía con acento sudamericano que parece que se quiere presentar a las elecciones".

Posteriormente, el presidente del Real Madrid se encargó de matizar que se trata de un "empresario mexicano", aunque no llegó a decir ningún nombre propio.

Enrique Riquelme, la posible alternativa a la presidencia del Real Madrid

Este "empresario mexicano" es Enrique Riquelme, un empresario alicantino que desde hace años se postula como la posible alternativa a Florentino Pérez para la presidencia del club blanco.

Nacido en Alicante en el año 1989, es el CEO del Grupo Cox, una compañía centrada en agua y energía que salió a cotizar en la Bolsa española en noviembre de 2024.

Riquelme comenzó su andadura empresarial fuera de nuestro país, instalándose en Panamá en el año 2010 donde creó el Grupo El Sol, vinculado a la minería, cemento, infraestructuras y energía. Cuatro años más tarde, fundaría Cox Energy, con la que alcanzaría un mayor grado de notoriedad pública dentro del sector solar.

Su vinculación con el Real Madrid

En las elecciones del año 2021, su nombre apareció con fuerza en el entorno madridista al especularse con que podía competir contra Florentino Pérez. Llegó a presentarse como socio del Real Madrid desde hacía más de 20 años y con voluntad de plantear una alternativa, aunque al final no dio el paso.

Para presidir el Real Madrid, las condiciones son las siguientes: ser español, mayor de edad, estar al corriente de las obligaciones sociales, no estar inhabilitado, no tener cargos en otros clubes, contar con 20 años de antigüedad ininterrumpida como socio, y presentar un aval bancario del 15% del presupuesto del club, respaldado con patrimonio personal.

Por tanto, cumpliría el requisito de llevar más de 20 años como socio del club blanco, por lo que podría presentarse en estas nuevas elecciones como alternativa a Florentino Pérez por la presidencia del Real Madrid.