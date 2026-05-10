El Barça canta el alirón y conquista la Liga tras ganar al Real Madrid: así sonó en Radioestadio

El partido comenzó con un Barça en modo apisonadora. Los dos primeros goles llegaron en tan solo 20 minutos. El primero, una falta magistralmente lanzada por Rashford, al palo cruzado, que se coló por la escuadra, imparable para Courtois a pesar de que era su palo. Así lo narró Alfredo Martínez en Radioestadio: "¡Gol del Barcelona, obra de arte, gol de Liga, gol de campeón, gol de alirón, golazo espectacular de Marcus Rashford! ¡Se desata la pasión, hegemónico Barça, ya se abraza con LaLiga, borrachera de fútbol!".

Minutos después llegaba el segundo, obra de Ferran Torres tras una gran jugada colectiva del conjunto culé. "¡Gol del Barcelona! ¡Tiburón Torres! ¡Festival azulgrana, fiesta extraordinaria, encaje de bolillos, pelota en la banda! (...) ¡Cae el segundo, marca el tiburón, el Barcelona lanzado a coronarse campeón!".

¡Ya se abraza con LaLiga!

Las cosas se les pusieron muy complicadas a los merengues, que no intimidaron en ningún momento a Joan García. Solo Gonzalo llegó a la portería culé, pero su disparo, tras un control muy forzado, se marchó rozando el palo izquierdo.

Después del descanso, los azulgrana tuvieron más oportunidades de gol, pero durante los primeros minutos se toparon con un duro Courtois que no dejaba pasar ni una. En cualquier caso, en el Camp Nou ya se respiraban aires de victoria, aires de campeón de Liga. "¡Escuchen el sentimiento azulgrana en el Camp Nou!", decía Alfredo Martínez a pocos minutos del final.

El Barça celebra el título de Liga | Agencia EFE

¡El Barcelona, campeón de Liga!

En el 82 de juego, Courtois volvió a salvar una jugada que pudo acabar en el tercero de los culés. "¡Salva Courtois; quiere el tercero el Barça!". En los últimos compases del partido, los azulgrana seguían presionando a un Real Madrid que no fue capaz de estrenar el marcador, pero un excepcional Courtois impidió que el desastre para los de Arbeloa fuese aún mayor. "Últimas cargas del conjunto blanco en el Camp Nou".

"¡En pie todo el barcelonismo en todos los rincones del mundo, va a campeonar!". Con esta victoria, los de Hansi Flick conquistan su 29ª Liga. "¡El Barcelona, campeón de Liga!".