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En directo: Florentino Pérez comparece en rueda de prensa en Valdebebas

Tras una convulsa temporada en la que el Real Madrid se ha quedado lejos de sus objetivos y con una grave crisis interna, el presidente blanco da la cara ante los aficionados.

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Madrid |

Florentino Pérez en una imagen de archivo
Florentino Pérez en una imagen de archivo | Europa Press

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa esta tarde, a partir de las 18.00 horas, en la Ciudad Real Madrid, tras la celebración de la Junta Directiva del club, según informó la entidad.

El máximo dirigente del club madridista, de 79 años, responderá a las preguntas de los medios de comunicación, después de semanas convulsas en la entidad blanca, con los jugadores Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde expedientados por la entidad tras una pelea en el vestuario merengue.

En directoActualizado a las

¿Qué dirá Florentino Pérez?

Informaión de Radioestadio noche: "Hace semanas contamos que Florentino tenía intención de hablar y dar explicaciones antes del final de la temporada. Reconocer errores, defender al club y marcar los siguientes pasos. Y anunciar el dosier que han preparado para la UEFA. Cualquier otro anuncio sería una sorpresa".

Florentino Pérez comparecerá este martes ante los medios de comunicación

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez comparecerá este martes ante los medios de comunicación a partir de las 18.00 horas (CEST), según informó el club madrileño.

El empresario atenderá a los medios después de la celebración de la Junta Directiva, si bien la convocatoria de prensa no especifica los temas que abordará en dicha comparecencia.

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