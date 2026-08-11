Detenido un periodista turco tras difundir información falsa sobre un fichaje

El mercado de fichajes siempre deja informaciones que no son contrastadas y, por tanto, no son verídicas. Cada verano, aparecen de forma pública movimientos de jugadores que nunca acaban produciéndose. Estas falsas informaciones recorren las redes llegando a miles de usuarios sin ningún tipo de consecuencia, hasta ahora.

Y es que el periodista deportivo turco Burhan Can Terzi ha sido detenido este lunes en Estambul debido a una investigación abierta por la Fiscalía General de Bakırköy por "presunta difusión pública de información engañosa". En concreto, el periodista ha sido detenido por difundir información que apuntaba a un posible fichaje de Jamal Musiala, jugador del Bayern Múnich, por el Galatasaray, equipo turco.

En los últimos días, el periodista había sostenido públicamente que el club turco había cerrado el fichaje del jugador, lo que ha obligado a la entidad a desmentir la situación. En concreto, las primeras comunicaciones del periodista se remontan al pasado 26 de julio, cuando aseguró que el Galatasaray había alcanzado un acuerdo importante con Musiala.

Detenido el periodista tras difundir información falsa

Tras la información publicada, las autoridades turcas decidieron intervenir. El periodista fue detenido y llevado a dependencias policiales, donde se le tomó declaración dentro de las diligencias abiertas por la Fiscalía General de Bakırköy. Tras ello, Terzi fue puesto en libertad.

Todo después de que el periodista se reafirmara en sus informaciones y defendiera sus fuentes. Según Terzi, su información llegaba mediante Oktay Ercan, empresario turco y propietario del club belga Westerlo. Además, explicó que el club turco podía salir públicamente a negar la operación.

Desde el club han señalado que la difusión y reiteración de esas informaciones podía generar una percepción destinada a desinformar a la opinión pública y perjudicar la gestión de sus operaciones en el mercado de fichajes.