Por qué entró Marruecos en la organización del Mundial 2030 que inicialmente era de España y Portugal

En las últimas horas, el Mundial 2030 ha pasado a ser noticia central en el mundo del fútbol. Según publicaba el medio británico 'The Times' este miércoles, Gianni Infantino habría ofrecido la final de la Copa del Mundo a Marruecos, dejando de lado la candidatura sólida del Santiago Bernabéu.

Horas más tarde, la FIFA tuvo que salir a desmentir dicha información, pero ya era tarde. El asunto ya estaba en boca de todos los aficionados al fútbol, que sentían que la decisión formaba parte de una estrategia del presidente de la FIFA para acaparar votos de cara a una reelección el próximo mes de marzo.

Y es que el próximo Mundial tendrá como anfitriones a otros tres países, tal y como ha sucedido en el Mundial de 2026. No obstante, dicho torneo iba a ser dirigido en un primer momento por dos únicos países, España y Portugal, pero la idea inicial cambió radicalmente.

¿Por qué accedió Marruecos al Mundial 2030?

Todo comenzó en 2018, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió en el Palacio de la Moncloa junto a Luis Rubiales, por aquel entonces presidente de la RFEF, a Gianni Infantino. El objetivo de esa reunión era proponer al presidente de la FIFA que España volviera a organizar una nueva Copa del Mundo, tal y como lo hiciera en 1982.

La idea inicial era que España presentara su candidatura en solitario. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Mundial 2026 iba a contar con tres sedes, desde el Gobierno se acabó decidiendo que lo mejor era unir fuerzas con Portugal creando una especie de 'alianza ibérica'.

Sin embargo, a finales de ese mismo año durante una visita oficial a Rabat, Pedro Sánchez se reunió con el rey Mohamed VI y anunció públicamente que había planteado una candidatura conjunta entre España, Portugal y Marruecos para organizar el Mundial de 2030. "Construir entre tres países de dos continentes distintos, Europa y África, una candidatura conjunta para unir, para tender puentes, para cooperar", eran las palabras de Sánchez justificando la idea.

Una candidatura junto al país norteafricano que acabó desapareciendo al cabo de un año y, tiempo después, se acabó anunciando la adhesión de Ucrania debido al inicio de la guerra con Rusia. Sin embargo, el culebrón no acabó aquí puesto que en 2023 el rey Mohamed VI anunció oficialmente que Marruecos presentaría junto a España y Portugal la candidatura para organizar el Mundial de 2030, algo que acabó siendo corroborado por la Real Federación Española de Fútbol pocas horas después.

Vox, Podemos y Sumar piden la exclusión de Marruecos del Mundial

Tras las horas convulsas alrededor del torneo, y con el asunto de la crisis migratoria en Ceuta sobre la mesa, Vox, Podemos y Sumar han reclamado revisar la participación de Marruecos en la organización. Todo tras los "ataques de extraordinaria gravedad y hostilidad a la soberanía nacional y la integridad territorial de España" en Ceuta.

Para ello, ambos partidos han presentado en el Congreso una proposición no de ley para que España deje de compartir con Marruecos la organización del Mundial de fútbol de 2030. Según explica el partido de Santiago Abascal, "un evento de esta magnitud exige que los Estados anfitriones ofrezcan plenas garantías de seguridad y estabilidad, además de mantener una relación de confianza, cooperación y lealtad mutua".

La Ministra de Deportes defiende la candidatura de España para la final

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha defendido en una entrevista en Radioestadio Noche la posición de España de albergar la final en nuestro país. "Vamos a seguir trabajando para la organización del Mundial y vamos a trabajar como Gobierno para que la final sea en España", ha expresado la titular de Deportes.

Según la ministra, la final del Mundial 2030 debe ser en España "por varias razones": "Primero, somos campeones del Mundial masculino y femenino. Después, España con Portugal impulsó la candidatura del Mundial 2030, luego se adhirió Marruecos, y además, tenemos muchas ventajas y fortalezas como país".