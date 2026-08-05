Milagros Tolón asegura en Onda Cero que España sigue trabajando para organizar "el mejor Mundial de la historia": "La final debe ser aquí"

Tras la noticia que adelataba el diario Financial Times sobre que la FIFA concedía la final del Mundial 2030 a Marruecos, información que después ha desmentido el propio organismo del fútbol, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado en una entrevista en Radioestadio Noche que la noticia les ha "sorprendido mucho", pero que lo más importante es que la propia FIFA la ha desmentido.

En este sentido, la ministra ha dejado claro que el Gobierno está trabajando "conjuntamente" para que España, junto con Portugal y Marruecos, organicen "un magnífico Mundial". Y ha dejado claro que, "por parte de España, queremos que la final sea aquí".

Para ello, Tolón ha explicado que el Ejecutivo tiene la hoja de ruta "perfectamente definida". Hace un año empezaron a trabajar, ya ha habido contactos con la FIFA y en septiembre está prevista una "reunión de coordinación" para hablar de cuestiones sobre la cita mundialista, entre ellas la final.

Por qué la final debe ser en España

"Vamos a seguir trabajando para la organización del Mundial y vamos a trabajar como Gobierno para que la final sea en España", ha expresado la titular de la cartera de Deportes, aunque ha querido dejar claro que "la decisión la toma la FIFA". En estos momentos, hay 15 ministerios implicados, 10 grupos de trabajo y más de 100 personas que están dando lo mejor para dar "argumentos de peso" para conseguirlo.

Según la ministra, la final del Mundial 2030 debe ser en España "por varias razones": "Primero, somos campeones del Mundial masculino y femenino. Después, España con Portugal impulsó la candidatura del Mundial 2030, luego se adhirió Marruecos, y además, tenemos muchas ventajas y fortalezas como país".

Así las cosas, ha recordado que España ya ha organizado grandes eventos deportivos, como los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 o el Mundial 1982.

Lo de Ceuta no debe influir en la decisión y muestra "respeto" a la proposición de Sumar

Preguntada por si lo que ha pasado en Ceuta puede influir a la hora de la decisión final de la FIFA, la ministra considera que "hay que separar los temas deportivos" de estos sucesos. Preguntada por la iniciativa que ha presentado Sumar, que se opone a que España organice el Mundial 2030 con Marruecos, la ministra respeta la opinión, pero mantiene la idea de celebrarlo.

"Somos un gobierno de coalición, somos partidos diferentes, tenemos muchísimas cuestiones coincidentes, pero también diferencias. En este caso es una de ellas. Nosotros, como Gobierno, queremos que se haga el Mundial, creemos que es un evento importantísimo no solo desde lo deportivo, sino como país. Queremos hacer el mejor Mundial de la historia", ha sentenciado.