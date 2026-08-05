Infantino ofrece la final del Mundial 2030 a Marruecos y deja de lado la candidatura del Santiago Bernabéu

Salta la noticia de cara al Mundial 2030. Según ha publicado el medio británico 'The Times', Gianni Infantino habría ofrecido la final del próximo Mundial a Marruecos. Las declaraciones del medio apuntan a que dicha final se realizaría en Casablanca, en el que será en un futuro el estadio Hassan II.

El escenario, que estaría listo para la fecha, contaría con una capacidad para más de 110.000 espectadores. De esta forma, España perdería la posibilidad de acoger uno de los escenarios más suculentos del mundo del fútbol. El Santiago Bernabéu era el mejor posicionado para albergar la gran final, pero todo parece haber cambiado en los últimos días.

La noticia llega en un momento delicado para el presidente de la FIFA, que parece haber perdido apoyos en su candidatura para las próximas elecciones a la presidencia. En una estrategia para ganar apoyos, el suizo habría tomado la decisión de cara a las elecciones del próximo 18 de marzo.

La reunión clave de este miércoles

Este mismo miércoles, el presidente de la FIFA se ha reunido en Rabat, Marruecos, con su círculo más cercano para tratar la crisis que está viviendo en los últimos tiempos, además de poner en marcha una estrategia con el objetivo de ganar enteros y dejar atrás el intento fallido de vender un 20% del Mundial y del resto de torneos que organiza la FIFA a varios fondos de inversión.

A pesar de que Marreucos fue el último en incorporarse a la candidatura, ya es la segunda confederación con más votos (54) justo por detrás de la UEFA.

La relación de Infantino con Mohamed VI

La entrega de la final coincide con la buena relación entre Infantino y el rey de Marruecos, Mohamed VI. Los vínculos entre ambos se han hecho más fuertes en los últimos meses, lo que podría haber decantado la decisión y el favoritismo por encima de Madrid o Barcelona, dos ciudades que contaban con muchas posibilidades para albergar la final.

Además, la elección de Casablanca puede deberse a la falta de apoyos del actual presidente. La crisis interna de Infantino tras su intento de vender el Mundial ha propiciado que muchas personas no cuenten con el suizo de cara a una reelección. Infantino abandonó su idea a los pocos días debido a la unanimidad en las respuestas, pero ya era tarde.

Multitud de federaciones habrían dejado de mirar con buenos ojos al presidente, y de ahí su acercamiento a Marruecos en busca de refugio y votos para mantenerse en el poder.

La RFEF mantiene la esperanza

A pesar de la información que vincula la final del Mundial con Marruecos, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sigue confiando en que la final se produzca en el Santiago Bernabéu.