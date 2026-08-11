Emoción en estado puro: así vivió la selección española los últimos minutos antes de proclamarse campeona del mundo

Se va a cumplir el primer mes desde que la selección española se proclamó campeona del mundo de fútbol. Sin duda se trata de un hito histórico para el deporte español, que volvió a vivir un momento para el recuerdo. El gol de Ferrán Torres en el minuto 106 de partido proclamó al conjunto de Luis de la Fuente como nuevo campeón de la Copa del Mundo, destronando a la vigente campeona, la selección argentina.

Un partido prácticamente perfecto, que acabó siendo culminado tras multitud de ocasiones a favor. La selección albiceleste sufrió para generar peligro sobre el área rival, mientras que España se acercó constantemente a la portería del Dibu Martínez. Y fruto de la insistencia, llegó el tanto.

Una buena jugada colectiva acabó situando el 1-0 en el marcador, y ya solo hacía falta aguantar. En total, fueron 14 minutos de puro sufrimiento, donde millones de aficionados deseaban que el árbitro señalará el final del partido. Un sufrimiento que también se vivió en el banquillo español, tal y como ha publicado la propia selección española en sus redes sociales.

Y es que ha salido a la luz un vídeo donde se muestra la tensión de los futbolistas españoles desde el banquillo a falta de pocos minutos para el final. Unos instantes que no solo se hicieron eternos para aquellos que seguían el partido a través de las pantallas, sino que también fue palpable sobre el terreno de juego del MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

La tensión de los futbolistas antes del final

A falta de muy pocos minutos para el final, una nación entera estaba en vilo. Era la oportunidad de volver a hacer historia a nivel de selecciones, por lo que los nervios se hacían notar en casa hogar y cada plaza de España. Sin embargo, no solo la afición contaba los segundos para el pitido final.

Los futbolistas del banquillo de la selección española también sufrieron los últimos instantes del encuentro. Jugadores como Rodri, Fabián, Oyarzabal o Yeremy Pino vivieron los últimos minutos de la final con la máxima tensión posible. Una tensión que ha sido sacada a la luz después de que la selección española haya publicado un vídeo mostrando la realidad a pie de campo.

"Se acaba el tiempo. Los nervios están a flor de piel. Los jugadores, atacados en el banco. Fabián, al borde del infarto. Tres minutos, dos minutos, un solo minuto para ser... CAMPEONES DEL MUNDO. Si hoy tienes que ver un solo vídeo, que sea este", refleja el mensaje publicado en X junto al vídeo en cuestión.

Una vez concluido el encuentro, el vídeo muestra la felicidad y la emoción de los futbolistas. Con los sentimientos a flor de piel, los protagonistas acabaron celebrando la segunda estrella por todo lo alto.