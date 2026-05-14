Qué posibilidades tiene Enrique Riquelme de desbancar a Florentino Pérez y convertirse en presidente del Real Madrid

El plazo de presentación de candidaturas para presidir el Real Madrid ha quedado abierto este jueves y se prolongará hasta el próximo día 23, después de que el máximo responsable del club, Florentino Pérez, anunciara el pasado martes su decisión de convocar elecciones.

El club ha enviado hoy una comunicación a todos los socios en la que detalla el proceso electoral una vez convocadas las elecciones.

Los requisitos para poder presentarse

Los aspirantes tienen que cumplir como requisitos ser mayor de edad, de nacionalidad española y tener al menos veinte años de socio de forma ininterrumpida, además de no estar sujeto a sanción que lo inhabilite para desempeñar cargos directivos, según establecen los estatutos de la entidad.

Tampoco puede ocupar puestos de responsabilidad en otros clubes, ni encontrarse en activo como jugador, árbitro, entrenador o técnico en el momento de la proclamación como candidato.

Otro requisito es presentar un aval de 187 millones de euros, lo que equivale al 15 % del presupuesto anual del club, que ha de ser respaldado por el patrimonio personal.

¿Se presentará Enrique Riquelme?

Florentino Pérez confirmó en su comparecencia ante los medios del martes que optará a la reelección y la duda es si se presentará el empresario Enrique Riquelme, empresario alicantino, fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, quien aseguró que tomará una decisión "en los próximos días".

Hace 20 años que en el Real Madrid no se celebran unas elecciones con más de una candidatura y este martes Florentino Pérez avanzó que se presentará para seguir liderando al 15 veces campeón de Europa, descartando que hubiera pensado en dimitir, y denunció "una orquestación de los malos periodistas" contra el club blanco.

"Y si aquí quiere alguien venir a presentarse a unas elecciones, que no amaguen, que se presenten, que tienen la oportunidad. Y que digan cómo lo financian, que no vayan preguntando a los bancos si el presidente de una empresa eléctrica puede avalar la candidatura", expresó entonces sobre "ese señor que habla por ahí con las eléctricas y que tiene acento mexicano".

"Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver y, obviamente, decidiré en los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo, a hacer algo que tenga sentido y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid", afirmó este miércoles Riquelme durante un foro virtual en México con El Financiero, poco después de una nueva entrevista de Florentino.

Qué posibilidades tiene Enrique Riquelme

El empresario sostiene que es el momento de "dialogar" y en una carta trasladada a Florentino Pérez le ha pedido acordar un "proceso más amplio que permita y fomente la participación real de los socios y madridistas", También ha asegurado que cuenta con los avales y la antigüedad necesaria para presentarse.

23 de mayo, fecha límite para presentar candidaturas

El 23 de mayo es la fecha límite para presentar candidaturas, y en el caso de que haya más de una, será la Junta Electoral la que informe de la fecha y el lugar de celebración de las votaciones.

Las candidaturas se admitirán y proclamarán al día siguiente al de presentación de cada una de ellas.

Mientras que los recursos contra la proclamación o el rechazo de las candidaturas deberán presentarse ante la Junta Electoral en los dos días naturales siguientes a la notificación y publicación de la proclamación o rechazo de las mismas.

Después, respecto a la fecha de las elecciones, será la Junta Electoral, en el caso de que resulte proclamada más de una candidatura, la que haga pública la fecha y el lugar de celebración de las votaciones.

Además, el club ha informado de que los socios incluidos en el censo electoral podrán emitir su voto por correo. Y podrán consultar su inclusión o exclusión en el censo electoral del 14 al 18 de mayo, ambos inclusive, a través de la Oficina 'online' de Atención al Socio o en las Oficinas de Atención al Socio. También podrán formular reclamaciones ante la Junta Electoral con relación a su inclusión o exclusión en las mismas fechas.