Florentino Pérez convoca elecciones y carga duramente contra la prensa: "Hay una confabulación para decir que el Madrid es un caos"

"Lamento decirles que no voy a dimitir, sino que he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta para las elecciones a la Junta directiva a la que nos vamos a presentar esta Junta directiva actual", así ha comenzado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, la primera rueda de prensa desde 2015, en uno de los momentos más críticos del club.

La comparecencia llegaba de improvisto, con un comunicado del club en las redes sociales y más de 100 medios de comunicación acreditados. Durante la hora y cuarto de duración, Pérez ha cargado contra periodistas de diferentes medios, a los que ha acusado de crear "caos" y de difundir informaciones falsas y ha sacado a relucir el caso Negreira.

El presidente del club blanco ha asegurado que se ha creado "una situación absurda" por parte de los medios con el objetivo de "generar una corriente de opinión contraria a los intereses del club y especialmente contra mí", aprovechando que los resultados del equipo "no han sido los mejores". Asimismo, se ha mostrado sorprendido porque los medios dicen que no comparece: "Si yo normalmente no hablo", se ha escudado.

Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid, pero no lo han conseguido

Una rueda de prensa marcada por los ataques a varios medios de comunicación, a los que ha acusado de "meterse" y de crear una campaña contra el club "desde las sombras". "Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid, pero no lo han conseguido, aquí no mandan los periodistas o sus compañeros", ha sido una de las tantas frases que ha pronunciado sobre la prensa.

En este sentido, ha animado a cualquiera a presentarse a las elecciones, pero que lo más importante es que "los socios son los dueños del Real Madrid". Preguntado por qué son las primeras elecciones que convoca en 20 años, Pérez ha recordado que se convocan cada cuatro años, pero que nadie se presenta, pero que ahora "hay sectores que se han querido adueñar del club para decir que es un caos".

Sobre su estado de salud

Además, ha aprovechado para desmentir que tenga algún problema de salud. Según el presidente del Real Madrid, ha llegado a leer que tiene cáncer o alguna enfermedad. "Mi salud es perfecta, si me dicen que tengo un cáncer, tendría que entrar en un centro oncológico, hubiera salido en todos los sitios del mundo".

Es por ello que, cuando se abra el proceso electoral, va a volver a presentarse, porque en lugar de sentirse intimidado, esto le da "mucha energía". En este sentido, ha declarado que será "el último de los socios" en irse y ha recordado que en el 2000 tuvo que avalar 174 millones de pesetas para pagar a los jugadores. En este momento ha aprovechado para desmentir los datos sobre que el estadio Santiago Bernabéu ha costado más de lo que se dijo. "Quiero acabar con esta corriente antimadridista que se ha instalado en el periódico".

El caso Negreira

Otro de los temas que ha salido a colación es el caso Negreira, que ha calificado como "el mayor escándalo de la historia del fútbol mundial". Ha anunciado que están elaborando un dossier de 600 páginas para enviar a la UEFA y conseguir que llegue "a la raíz" del asunto, porque es "incomprensible" que no se haya resuelto el escándalo todavía.

Para Florentino no se puede olvidar, como dijo el presidente del CTA, lo que ha pasado, porque a día de hoy siguen arbitrando colegiados de esa época y ha sido muy contundente al hablar de los títulos que podría haber conseguido el Madrid en este tiempo: "Llevo aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podía ganar 14 porque me las han robado".

La pelea entre Tchouameni y Valverde y las filtraciones

Florentino Pérez no ha querido hacer una valoración deportiva de la temporada, aunque ha reconocido que los resultados no han sido buenos y se ha mostrado más enfadado con la filtración de la pelea entre Tchouameni y Valverde, que con la pelea en sí. "Les puedo asegurar que en los 26 años que llevo se han pegado jugadores todos los años". Según el presidente del equipo merengue, la diferencia es que "este año se ha contado por primera vez" y ha rememorado la temporada en la que echó a tres entrenadores.

Preguntado por Mourinho, Florentino no ha querido desvelar nada, porque el objetivo de la rueda de prensa no era hablar sobre temas deportivos y este momento no es el adecuado, porque lo que hay que arreglar es "que el Madrid sea de sus socios". "He hecho esta intervención para quejarme de lo que pasa con la prensa", ha sentenciado.